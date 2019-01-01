卢卡库发半裸照回击批评：这个肥仔还不错

这位比利时人向他的社交媒体粉丝们发布了一张上身赤裸的照片，以回应有关他体重过重，无法在下周开始新赛季的说法。

国际米兰新签入的罗梅鲁·卢卡库在社交媒体上发表了一篇裸露上身的文章，嘲讽了有关他在意甲首个赛季背负多余体重的报道。

卢卡库今夏从曼联转会到梅阿查，这笔交易价值8000万欧元(约合7400万英镑/ 9000万美元)，此前他在老特拉福德效力的两个赛季运气好坏参半。

他立即得到了前国米队长毛罗·伊卡尔迪的9号球衣。在季前赛期间，伊卡尔迪与蓝黑军团的对峙一直在继续，有报道称他将很快离开俱乐部。

然而，在意甲联赛开始前的一个多星期，卢卡库发现自己被置于媒体的显微镜下。

颇具影响力的体育日报《罗马体育报》称，比利时人的体重达到104公斤，超过了国米医务人员允许的100公斤的上限，因此可能无法参加本赛季首战对阵莱切的比赛。

这些批评促使这名球员在Instagram上证明自己实际上处于战斗状态。

“对一个胖男孩来说还不错。”他在一张黑白自拍照的IG Story上写道。

《罗马体育报》并不是最近几周唯一关注卢卡库体型的人。

前曼联球员加里·帕利斯特也表示，他与索尔斯克亚球迷的不适应可能与体重有关。

帕利斯特在最近的一次采访中说:“我认为卢卡库是一个射手，他会打进很多球，但是对于他们想要踢球的方式来说，他太重了。你看现在比赛的节奏；也许奥莱看着他，说他不能在他的比赛中为球队做到这一点。他超出了要求。他是一个射手，一个天生的射手。他不是最冷静的球员，但是他一个赛季能进15-20个球，但是我们正在寻找一个更全面的球员。”

卢卡库是在2017年夏天从埃弗顿加盟曼联的，在所有比赛中出场96次，攻入42球。他的国米生涯将于8月26日在主场莱切开始，前提是他能通过称重。