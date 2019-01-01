卢卡库亏在太强壮？红魔节奏太快非他所长

就目前索尔斯克亚倾向于防守反击的战术风格而言，比利时国脚强壮的身体或许正是阻碍他进入红魔计划的原因之一。

卢卡库在新赛季开始前离开了老特拉福德，转投意甲豪门国际米兰。不过，失去了比利时前锋的红魔并未显出任何进攻乏力的态势，他们在英超首轮主场面对切尔西的比赛中4-0大胜对手。

按照前红魔后卫帕里斯特的说法，索尔斯克亚本赛季的战术风格决定了卢卡库只能离开红魔，寻求新的机会。

帕里斯特告诉AmericanGambler.com：“我认为卢卡库是个进球好手，他能打入很多进球，但就他们现在希望呈现的打法而言，他太强壮了。”

“你看现在比赛的节奏，或许索帅会看着比赛然后说，他并不能为我打出这样的节奏。他太多余了。”

“他是个射手，拥有射手的本能。他不是最犀利的，但一个赛季也能给你带来15到20粒进球。但我们需要的是更为全面的球员。”

另一位红魔名宿加里-内维尔，也曾对卢卡库的强壮身体提出过质疑，尽管比利时国脚在季前首次为国米出场，就贡献了一波大四喜。

虽然红魔卖出的是一位成名已久的锋霸，但帕里斯特相信，17岁的小将格林伍德已经准备好在本赛季为曼联收割进球。

他继续说道：“我认为格林伍德正崭露头角，他看起来天赋异禀。”

“你不会喜欢你的锋线要依赖一帮这个年纪的孩子，但我已经有段时间没有看到这个年龄段的孩子在那种环境中表现得如此自如。”

“他左右脚都能打，知道如何去完成射门，看起来真了不起。但他还有很多工作要做，他还必须变得更成熟，在那个层次找到自己的立足之地。”