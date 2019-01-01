卢卡库与曼联关系破裂 转会国米再次峰回路转

在周二未能和队友们一起训练后，比利时前锋仍然是讨论的焦点。

曼联和国际米兰还在继续就卢卡库的转会问题进行讨论，有报道称这位比利时前锋已经被老特拉福德俱乐部罚款。

卢卡库在周二被拍到穿着安德莱赫特的训练服，他决定在转会国际米兰之前不在曼彻斯特进行训练。

有报道称，这位前切尔西和埃弗顿球星因为最近几天的行为已经不止一次被罚款，第一次是因为他在推特上发布了一份曼联的短跑数据，第二次是因为他决定周二不返回俱乐部的卡灵顿训练场。

此前有消息称，他与曼联主帅索尔斯克亚的关系已经破裂，挪威人已经明确告知卢卡库，他将会和23岁以下的球员一起训练，直到他的未来得到解决。

据一位接近谈判的消息人士透露，曼联和国米之间的谈判正在进行中，卢卡库最终将与国米主教练孔蒂签约。

意大利人在过去不止一次寻求签下卢卡库，但是到目前为止他的尝试都没有成功，他在执教尤文图斯和切尔西的时候没有签下比利时人。

然而，在尤文和曼联关于这名26岁的球员和保罗·迪巴拉的交易谈判结束后，国米现在非常希望得到这名前锋的签名。

由于阿根廷人过高的财政要求，红魔最终决定不再继续讨论迪巴拉的加盟。克里斯蒂安·埃里克森也被与俱乐部联系在一起，但有报道称转会也失败了。

卢卡库在2017年夏天从埃弗顿以7500万英镑(9100万美元)的转会费加盟曼联，红魔希望从这名9号球员的转会上收回之前的投入。

由于索尔斯克亚并不急于寻找这名前锋的替代者，曼联也没有压力在周四英格兰转会截止日期之前迫使球员尽快离开。

意大利俱乐部的注册窗口要到9月2日才会关闭，这给了国米超过三周的时间来完成与曼联购买卢卡库的交易。