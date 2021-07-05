卢克-肖：我的欧洲杯助攻数超过齐达内？真奇怪

这位曼联左边卫已经在英格兰占据了一个主力位置，并证明了自己的助攻能力。

卢克-肖承认，自己现在的欧洲杯助攻数已经超过法国传奇齐达内，让他感到奇怪。

本届欧洲杯，卢克-肖是英格兰左后卫位置的绝对主力，他用三个助攻帮助球队杀入了欧洲杯的半决赛。

在英格兰4-0大胜乌克兰的比赛中，卢克-肖在4分钟内连送两记助攻，现在他的欧洲杯助攻数已经超过法国传奇球星齐达内。

被记者问及这件事时，卢克-肖说道：“这真的是很奇怪的一个数据，但我想这也很棒。显然，齐达内是有史以来最好的中场，我无法与他相提并论，就像我之前说过的不同的球员。”

“显然，这是一个很好的数据，但对我来说，最重要的是进入半决赛，在温布利主场球迷面前再踢一场比赛，希望我们能让他们再次开心。”

2020-21赛季，卢克-肖在俱乐部和国家队都表现出色，他力压布鲁诺-费尔南德斯和拉什福德，被评为曼联年度最佳球员。

他在很短的时间里取得了很大进步，穆里尼奥还曾在2017年公开批评这名球员。两人的口水战持续到了今天，穆里尼奥作为欧洲杯评论员仍在批评卢克-肖，但卢克-肖希望结束这场风波。

在英格兰4-0大胜乌克兰后，卢克-肖说道：“我觉得穆里尼奥有他自己的观点，显然他现在是talkSPORT的评论员，这是言论自由，他想说什么就说什么。”

“我只会继续前进，保持低调，忽略其他的一切，只关注于国家队内部的事情。我的主要目标是帮助英格兰取得好成绩，我会为国家队拼尽一切，我会继续这么做。”