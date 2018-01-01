卢克肖疑似发帖讥讽博格巴穆里尼奥不和事件

这名英格兰后卫在社交媒体上发布了一张照片，并配上了取笑中场球员的文字说明。

曼联后卫卢克·肖在推特上调侃了博格巴和穆里尼奥之间的不和。

这位边后卫在周六下午3:1战胜哈德斯菲尔德的比赛中发挥了重要作用——这个结果确保了索尔斯克亚在他作为红魔主帅的首场主场比赛中收获胜利。

博格巴在这场胜利中发挥了重要作用，他的进球被证明是两个至关重要并且非常漂亮的进球。

比赛结束后，肖在推特上上传了一张法国人和队友一起庆祝的照片，并配上了文字:“当你在Ins上偶然发布了一些东西”，引用了穆里尼奥被罚下场后博格巴发表的一篇有争议的帖子。

这位世界杯冠军在葡萄牙主帅离开的消息传出后不久发布了一张自拍照，照片的标题是“标题如下”。

这张照片很快就被删除了，25岁的他声称这是一个预设时间发出的帖子，并不是嘲笑他的前主帅。

穆里尼奥和博格巴在老特拉福德的日子里经历了一段混乱的关系。

本赛季早些时候，这名中场球员被告知在穆里尼奥执教期间他将不再担任曼联队长，两人在卡灵顿的训练中进行了紧张而冷淡的交流。

博格巴在那位55岁的教练执教的最后三场比赛中都没有拿到首发位置，无论是在战胜富勒姆的比赛还是压垮穆里尼奥的1:3输给利物浦的比赛中，博格巴都没有出现在赛场上。

在前切尔西主帅的带领下，肖也经历了一段艰难的时期。在范加尔执教时的欧联杯比赛中遭遇骨折严重伤病，这位英格兰国脚在伤愈复出后在穆里尼奥任职初期没能留下好的印象。

经过长时间的战斗，他在曼联的职业生涯发生了转变，这位23岁的球员成为了葡萄牙主教练手下的一名常客，并在今年10月得到了一份5年的续约合同，但他仍然经常受到穆里尼奥的公开批评。