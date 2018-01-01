卢克·肖：曼联一直坚持自我 踢得很快 踢攻势足球

在穆里尼奥的执教时期，这支球队因在场上行动缓慢而饱受批评；但在最近的胜利中，他们表现出了新的活力。

在索尔斯克亚的处子秀中，红魔5:1击败加迪夫城队。而卢克·肖坚称曼联的球员们在每一位主教练的带领下都试图踢得更快，尝试更多的攻势足球。

穆里尼奥在周二被解雇后，曼联的第一次出赛就结束了老特拉福德的混乱局面。在此之前，前任主教练一直在批评球员，并与俱乐部创纪录的签约球员保罗·博格巴闹翻了。

尽管上赛季曼联取得了联赛第二名的成绩，但这个赛季曼联仍然显得很艰难。穆里尼奥执教的最后一场在安菲尔德败给利物浦的比赛后，曼联落后前4名11分，屈居第六。

在卡迪夫取得久违的大胜后，肖在曼联官方网站上说:“作为一支曼联球队，我们总是努力将比赛节奏踢得更快，不管我们的主教练是谁，也不管和谁一起踢球。”

“我们是曼联，这是一个代表着一些意义的名号。今天我觉得表现得很好，你们也看到了很多，我觉得第三个进球很特别。伟大的传球，伟大的跑位，伟大的进球。”

“即使比分是2:1，我们也保持了冷静，我们一直在做我们需要做的事情，今天我们做到了，我们全队都做得很好。现在有很多事情值得期待，我们需要继续前进，做我们今天所做到的事情。”

很多球迷曾抱怨在穆里尼奥的带领下，曼联的比赛节奏缓慢、偏重防守，一些批评人士称球员们已经停止了为葡萄牙人的比赛，但他们在周六表现出了新的活力，进了5个球，其中包括在第41分钟马夏尔的精彩表现。

但是身为左后卫的肖坚信球队一直以来都以高强度的比赛为目标，并且很高兴看到他的球队在经历了过去几天的戏剧性事件后回到了胜利的道路上。

“这是一个非常好的结果，很明显，对于俱乐部的每个人来说，这是一个艰难的一周。”他补充道，“但是这个周末我们在寻找一种反应，我觉得小伙子们今天打得很好，能得到我们真正需要的三分的感觉很好。”