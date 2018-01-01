卡马拉不敬队友错失点球 拉涅利：我想杀了他

富勒姆在对哈德斯菲尔德的比赛中取得了一场至关重要的胜利，但是在下半场的比赛中，富勒姆错失了一粒点球。

在对阵哈德斯菲尔德的比赛的下半场，富勒姆球员卡马拉没有经过意大利人和队友的同意擅自主罚了点球但是没有打进，主教练拉涅利对卡马拉的行为进行了抨击。

克里斯·劳被判在禁区内手球后，富勒姆终于找到取得领先的绝好机会。

在卡马拉将球从塞尔维亚人手中抢过之前，球队点球第一主罚米特罗维奇正打算要主罚这个点球，并打算趁此机会帮助主队取得领先。

23岁的卡马拉此前在米特罗维奇缺阵的情况下攻入了西伦敦人在对阵曼联队时获得的本赛季唯一一粒点球，他觉得自己赢得了继续担任这一角色的机会，但他的罚球被对方门将罗斯尔扑出。

虽然富勒姆依靠米特罗维奇的在比赛最后时刻的进球以1:0取胜，但主教练拉涅利还是对他的球员大发雷霆。

“我对他说了许多。”这位意大利人说，“我说过把球留给米特罗维奇，因为他是那个罚点球的人。”

“他的所作所为令人难以置信，但他不尊重我，他不尊重俱乐部以及他的队友和球迷。”

“我跟他谈过了，但这个做法是不对的，完全不对。”

“（当他没打进点球的时候）我想杀了他。这是正常的。这也是不可能的。他拿球去主罚只是因为他曾射进了上一个点球，但当时只是因为没有米特罗维奇在场。”

前纽卡斯尔前锋米特罗维奇在补时的第一分钟接赛赛尼翁的漂亮直塞后取得进球，弥补了卡马拉的点球不进差点造成的恶果。

但这位27岁的球员拒绝将矛头对准他的前锋队友。

“对于点球，我们有过小小的争论，我认为这是我的职责。”他解释说。

“可是卡马拉并不是这样想的，但我尊重这一点。”

“我过去也这样做过。我对此没有意见，他没有打进点球，但这是足球的一部分。”