阿德耶米：被拜仁放走的德国未来 被巴萨觊觎的天才少年

这名17岁的球员在年少时被拜仁放走，现在他吸引了一些欧洲豪门的目光。

德国足球正在经历一个过渡期。

从2014年的世界杯冠军到四年后在俄罗斯令人尴尬地小组赛出局，许多在巴西夺得最高奖项的人已经开始往前看，不管是他们自己的选择，还是教练尤阿希姆·勒夫的选择。

无论如何，塞尔日·格纳布里、勒罗伊·萨内和凯·哈弗茨等人的出现意味着德国国家队在2020年欧洲杯仍然是争冠球队之一。

然而，德国有些人认为，最有可能让这个国家重新站在国际舞台顶端的世代人才，尚未进入主流。

年仅17岁的卡里姆·阿德耶米正在奥地利的二级联赛踢球，他可能不会马上成为欧洲最火热的球员之一。

但是在他的童年时代，他不得不克服许多障碍才能获得一个成为职业球员的机会，这个年轻人吸引了一些世界上最大的俱乐部的兴趣。

阿德耶米的能力首先被家乡的拜仁慕尼黑所注意到，尽管他在加入翁特哈兴后才真正开始崭露头角，而翁特哈兴在世纪之交的时候曾短暂活跃于顶级联赛。

“从体育的角度来看，很明显他可以成为一名职业球员。”翁特哈兴主席、前拜仁慕尼黑和慕尼黑1860中场曼弗雷德·施瓦布尔告诉够力足球和SPOX：“唯一可能毁掉这个孩子职业生涯的是他是否受伤了，或者是我们个人出了什么问题。”

俱乐部里几乎每个人都有一个关于阿德耶米在俱乐部的故事。在施瓦布尔的例子中，是关于这位年轻球员在2013年的默克杯上的主导表现。默克杯被认为是为11岁以下的欧洲冠军联赛，这至今仍铭刻在他的记忆中。

这位前德国国脚回忆道：“我在啤酒园里遇到他，问他要不要来份披萨。那时，我对他说：‘我们做笔交易。如果你击败了1860和拜仁，我就给你披萨。’”

正如施瓦布尔所言，阿德耶米在两场比赛中“独自震撼全场”，当地媒体用马里奥·巴洛特利式的图片——一个半裸的阿德耶米庆祝自己在对阵拜仁的比赛中攻入一球——来引导媒体对比赛的报道。

拜仁显然早就知道阿德耶米的天赋。毕竟，是他们发现了他，但他们选择放走他是因为他的守时问题和他们对他的可靠性的担忧。

幸运的是，在阿德耶米在翁特哈兴找到了一个理想的导师。

这个小男孩吊儿郎当的态度让他在学校里遇到了麻烦，施瓦布尔经常和阿德耶米的老师谈论他的行为。

“他对自己说，‘我只是对学校没什么感兴趣，反正我要成为一名职业足球运动员。’’”施瓦布尔解释说：“在学校的体育运动中，他忘记了他的运动服；在数学课上，他忘了带他的几何图形设备——只是小错误。”

然而，施瓦布尔觉得他需要采取行动，所以禁止他的学生参加训练和比赛，直到他在学校有所进步，这让俱乐部的教练们非常懊恼。

当时阿德耶米只有12岁，他会从父母的公寓骑自行车去训练场，却被施瓦布尔和教练告知他不能参加。

他还被警告说他的替补在阿德耶米离开的时候可以继续发展，这点燃了他心中的火焰，表明他可以学习并恢复他的激情。

“这激励了他。几周后，我们收到学校的反馈，说卡里姆正在成为一个模范学生，总是彬彬有礼，总是帮助他的同学。”施瓦布尔笑着说。

结果，阿德耶米回来了，他一直在展望未来。

他很快就被提升到比同龄人更高的级别，他经常以惊人的速度和快速的步伐让对手无功而返，以他的能力和必胜的意志领衔锋线。

“他过去有点蛮不讲理。”曾在翁特哈兴17岁以下青年队执教阿德耶米的奥格宁·扎里奇在接受够力足球和SPOX采访时表示：“关键是我们很快给了他很多责任。他做得很好。”

也许他的巅峰时刻是在15岁那年，在U17锦标赛对阵海登海姆的比赛中。翁特哈兴在半场时只剩10人，而比赛仍然没有出现进球。

“当我们在更衣室的时候，”扎里奇回忆说：“卡里姆突然说，‘教练，保持冷静，我会搞定的。’最后，我们以2-0赢得了比赛，卡里姆依靠个人能力打进了两球。”

在为U17出场15次，打进15球之后，他进入了U19，这让欧洲的俱乐部对他产生了浓厚的兴趣。

“2018年1月，切尔西要求我和卡里姆以及他的父亲一起飞往伦敦。”施瓦布尔透露。

阿德耶米被邀请到英超豪门的U17队进行为期一周的训练，但他们并不是唯一对此感兴趣的英格兰俱乐部，施瓦布尔也证实他和球员的父亲已经飞往利物浦商讨转会事宜。

然而，他们真正感兴趣的第一个报价来自离他们家稍近一点的萨尔茨堡红牛。

与德国不同的是，奥地利俱乐部允许16岁的球员参加成年足球比赛，这意味着阿德耶米在职业生涯中迈出下一步的时间不会太长。

“对他来说，这就像中了彩票。”施瓦布尔说：“我们知道他的身体已经准备好了，那么他为什么要留在德甲的U19呢？这是一个儿童联赛，与男子足球无关。”

2018年夏天，一项协议达成，阿德耶米从慕尼黑被交换到萨尔茨堡，而翁特哈兴以大约335万欧元(290万英镑/ 370万美元)的价格打破了球队出售球员的转会费纪录。阿德耶米被租借到萨尔茨堡的姐妹俱乐部，效力于乙级联赛的利弗灵俱乐部，他在那里发展得很好，无论是在左路还是在中路。

他在32场比赛中贡献13球和9次助攻的纪录让人们不禁要问，还有多久他才能被召回萨尔茨堡一线队，与埃尔林·哈兰德和多米尼克·索博斯洛伊并肩作战。

“我想他们在冬天会想起他。”施瓦布尔说：“然后，他会得到每一个机会，他可以为一年半后的英超联赛做好准备。”

不过，他是否会在奥地利待那么久还不清楚。

巴塞罗那最近出价1500万欧元(1280万英镑/ 1650万美元)将他带到诺坎普，而多特蒙德则认为阿德耶米是桑乔的潜在继任者，他们认为这位英格兰国脚有可能在未来几个月内离开俱乐部。

“他生来就是为了顶峰。”扎里奇兴奋地说：“在他身上，我看不到任何极限。”

他并不是唯一一个这样想的人，作为德国U17级别的杰出球员，阿德耶米最近被授予弗里茨·沃尔特奖章。

然而，施瓦布尔不仅为阿德耶米作为一名球员的成长感到骄傲，而且为他个人感到骄傲。

“孩子们都会踢球。”他指出：“但脚踏实地才是真正的艺术，卡里姆显然明白这一点，这让我个人感到非常自豪。”