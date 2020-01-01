卡里乌斯：我和克洛普仍有联系 目前还不确定未来

从利物浦租借到贝西克塔斯的门将卡里乌斯斯还在与红军主帅克洛普接触。

洛里斯·卡里乌斯斯透露，他仍然与利物浦主帅尤尔根·克洛普保持着联系，这名德国门将即将结束自己在贝西克塔斯的租借生涯。

现年26岁的卡里乌斯在2018年8月以租借两年的方式离开利物浦加盟了这家土耳其俱乐部，目前这笔交易已接近到期。

这名门将与英超豪门的合同将在2022年到期，他表示自己仍然与克洛普保持着联系。

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“我主要是和守门员教练约翰·阿克特伯格联系。几乎每周，他都是我第一个联系的人。”

“但我偶尔也会和尤尔根·克洛普一起交流，我和每个人都保持着良好的关系。我从来没有试图摆脱这种关系。”

够力足球德国站表示柏林赫塔可能会以永久转会的正式签下卡里乌斯，德国门将在利物浦的最后一场比赛是在2018年欧冠决赛对阵皇家马德里的比赛。

卡里乌斯拒绝透露自己的未来，但他也承认，在新冠疫情的影响下，自己未来的不确定性确实有所增加。

“我不想陷入任何转会传闻中，事实上，我和利物浦的合同2022年才会到期。”

“而现在我只专注于贝西克塔斯。现在谈论夏季转会还为时过早，特别是现在没有人确切知道该怎么做，因为新冠疫情的爆发。”

“我在德甲取得过巨大成功，我一直享受在那里的比赛，如果我要回去，我一定会选择一支真正想要我的俱乐部，并且他们要和我一样渴望成功。”

尽管距离自己在2017-18赛季欧冠决赛中的失误已接近两年，但卡里乌斯似乎还没有从这一阴影中摆脱，德国人透露自己当时确实受了伤，极端球迷至今还向自己发出死亡威胁。

“你不能过度责怪球迷，但当涉及到人身攻击甚至是死亡威胁时，某些球迷就越界了。一些匿名的人的发来了这些消息，他们在这种掩护下有些疯狂。这种反应是完全过度和不够尊重的，而且还持续了那么长的时间。”

“拉莫斯的冲撞确实让我受了伤，这也影响到了我的视野，世界级的脑科专家在赛后确认了这一点。我从来没有将这件事当做借口，但极端球迷却不断利用这一点来调侃和攻击我，这是我完全无法理解的事情。”