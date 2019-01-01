卡迪夫主席：南特已威胁就萨拉的费用采取法律手段

蓝鸟声称他们正在调查签下这名前锋的所有细节，这就是为什么他们还没有支付给法甲球队的原因。

卡迪夫城主席达尔曼证实南特已经威胁要对蓝鸟队采取法律行动，因为蓝鸟还没有为萨拉支付转会费。

1月21日，载有该名球员和飞行员大卫·伊博森(David Ibbotson)，型号为佩珀马里布的飞机失踪。

这名28岁的男子的尸体在专业搜救队伍的帮助下于上周在英吉利海峡的飞机残骸中找到。

上周三法国媒体报称南特正要求卡迪夫为阿根廷前锋支付之前已同意的第一期1500万欧元（1300万英镑/ 1700万美元）的费用。

达尔曼证实了这些报道，他告诉BBC威尔士体育：“他们要求得到他们认为应得的钱，但这有一个过程，他们已经启动了这个过程。”

“我们要说的是，鉴于已经发生的非同一般的事件和悲惨现状，我们不同意这一进程。我们没有做任何正面或负面的声明。”

“我们只是说，请理解有很多问题需要回答，这就是我们正在努力做的。”

达尔曼向南特保证，一旦他们得到进一步的消息，卡迪夫城将成为支付南特萨拉转会费的“可贵的俱乐部”。

“当然，如果合同规定我们必须支付这些费用，那么我们当然会支付。我们是一家光荣的俱乐部。

“但是如果我们没有——这里面有一些不正常的地方，那么作为俱乐部利益的守护者和主席，你肯定会期待我去调查这个问题，并坚持我们的立场吧？这就是我们正在做的。”

“我们仍在收集信息，这一过程将继续下去。当我们有足够的信息时，我相信我们会和南特坐下来继续讨论。”