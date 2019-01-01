不好选 卡西利亚斯：金球奖该给每个位置都颁奖

波尔图门将在推特上回答了球迷们关于一系列话题的提问，包括他心脏病发作后的康复。

西班牙和皇家马德里的传奇球星伊克尔·卡西利亚斯相信利物浦球星维吉尔·范戴克将会是金球奖当之无愧的得主，但是仅仅选择一名球员太难了。

这位波尔图门将从上个赛季的心脏病发作中恢复过来，周日在他的Twitter页面上进行了问答，并回答了球迷关于一系列话题的问题。

卡西利亚斯说，上个赛季带领利物浦夺得欧冠冠军的范戴克将会获得足球界的最高个人奖项，但也许应该根据位置给予更多的奖励。

“我认为他是上赛季最好的后卫。”这位38岁的前西班牙国门说：“金球奖的问题很难分析。他们应该为每个位置设立一个奖项。门将、后卫、中场和前锋。”

如果发生这种情况，卡西利亚斯知道谁会在他自己的位置上得到他的选票。

“这是一个非常重要的问题。”当被问到谁是目前最好的门将时，他说：“如果我现在必须选一个，我会选奥布拉克。”

当被问及切尔西的凯帕在西班牙的角色时，这位167次代表国家队出场的国脚补充道：“我认为国家队的阵容非常强大。不仅仅有三个经常参加比赛的门将，还有一些人想要入选或者回归。教练必须做出决定。创造竞争是好事。我们都是赢家。”

卡西利亚斯不知道他是否会再次上场，或者他是否会回到皇马。

“现在我已经开始了恢复过程中的一个新阶段。我需要从我的心脏得到更多。缓慢。不着急。你只需要恢复知觉。”他说：“至于第二个问题（他是否会回归皇马），我为自己穿着那件球衣25年而感到非常自豪。”