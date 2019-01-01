卡西利亚斯在康复期将到波尔图管理层任职

这位皇家马德里的传奇人物在5月份遭遇了严重的健康问题，他将在2019- 2020赛季为主教练塞尔吉奥·康西卡奥提供帮助。

卡西利亚斯目前还没有宣布退役，但是随着他从心脏疾病中恢复，他将暂时离开球场，加入波尔图的管理层。

这位皇家马德里的传奇球星还没有决定是否挂靴。这位世界杯冠军门将在5月1日遭遇了严重的健康问题。

卡西利亚斯在波尔图的一次常规训练中被紧急送往医院，随后被告知他患有“急性心肌梗塞”。

这名37岁的球员接受了5天的医疗监护，在被告知一切都清楚之后，他承认自己不确定自己的未来会是什么样子。

目前，波尔图已经做出了幕后决定。

卡西利亚斯将把他丰富的经验运用到主教练塞尔吉奥·康西卡奥以及俱乐部董事会上。

他将被用作球员和教练组之间的纽带，同时他还将在巨龙球场发挥其他一些作用。

卡西利亚斯在波尔图官方网站上说:“我会做一些不同于以往的事情，那就是上场。我会努力把球队和俱乐部联系起来。上个赛季当我的情况发生时，教练跟我说，他希望我和他们在一起，和球员们在一起，和年轻球员在一起，因为会有很多变化。我将尽力帮助我的队友。”

目前，与欧洲其他主要球队一样，波尔图的注意力集中在季前赛上。

卡西利亚斯渴望在帮助球队备战的过程中发挥自己的作用，这位前西班牙国脚相信，在2019-20赛季，他可以在多个战线发起对主要荣誉的挑战。

他补充道:“我们将在赛季初尽最大努力做好准备。我们已经做了几周的工作，但离第一场正式比赛还有几周的时间。希望我们能一起度过一个美好的赛季，这样我们就能赢得冠军，赢得奖杯，并在欧洲赛场上做到最好。”

卡西利亚斯没有透露更多关于他长期未来的线索，关于退役的讨论已经被淡化。