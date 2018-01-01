卡萨诺自荐热那亚遭拒 低劣品行为各方所不耻

在屡次上演退役闹剧之后，“坏小子”卡萨诺再一次谋求复出，不过在自荐热那亚之后，被对方无情拒绝。

根据《罗马体育报》的最新报道，此前频繁上演退役闹剧的前桑普多利亚、AC米兰以及国际米兰球星卡萨诺近日向热那亚毛遂自荐，不过遭到了狮鹫军团的严词拒绝。

这一消息是热那亚主席普雷齐奥西在接受《罗马体育报》采访时亲自证实的。

“这件事（卡萨诺自荐）是真的，他向我们提出了自己的意见，不过实际上他目前状况十分糟糕。假如他状态好的话，我还可能会考虑他的请求，但他在过去在桑普的所作所为并不会为其加分。”

就在两个月之前，已经两次宣布退役的卡萨诺宣布由于无法找回训练中的动力和激情，在加盟意丙球队恩特拉仅一周后就第三次宣布退役。

不过卡萨诺这一次明显又想要食言而肥，有消息表示他还在此前有意加盟维罗纳、恩塔拉等俱乐部，不过无一例外的是，所有人都对他的提议不感兴趣。

卡萨诺在职业生涯初期被誉为意大利最具天赋的球员，不过在碾转效力罗马、皇马、桑普多利亚、AC米兰、国际米兰以及帕尔玛之后，却只留下了一片骂名。无论是对米兰的背信弃义，“天空之上”的言论，还是在被国米放弃后怒喷俱乐部高层，都让各方球迷所不耻。

如今的卡萨诺已经36岁“高龄”，但在近期的一些采访中依旧不甚成熟并发表了一些饱受批评的言论，如此低情商的表现，恐怕也是热那亚拒绝他的原因之一，要知道，谁也不愿意在自家球队埋下这样一颗不定时炸弹。