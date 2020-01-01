卡萨诺：曾将哈兰德推荐给尤文 但被告知已在关注

这位前意大利国脚表示自己曾在挪威新星初露峥嵘时将其推荐给尤文图斯，但对方并没有给出积极的反馈。

安东尼奥·卡萨诺表示，当埃尔林·哈兰德开始在奥地利崭露头角的时候，自己就向尤文图斯推荐了挪威人，但当时他被告知，斑马军团已经在关注这位多特蒙德前锋了。

哈兰德在1月份离开萨尔茨堡红牛转会到了多特蒙德，而在此之前他曾引发全欧豪门的兴趣。

不过最终他选择了前往德甲，并在德国连场破门，延续了自己的火热状态。

其他球队

前意大利国脚卡萨诺表示，当挪威人刚开始崭露头角的时候，他就联系了尤文图斯体育总监奥西利奥，力劝他们签下这名年轻球员。

在与前意大利前锋维埃里的Instagram聊天中，卡萨诺表示：“当他开始在萨尔斯堡踢出名堂时，我把他推荐给了奥西利奥，他说他已经注意到他了。”

卡萨诺对高水平前锋非常了解，他曾效力于罗马、皇家马德里和AC米兰，并在39场国际比赛中攻入10粒进球，他认为哈兰德具备成为顶级射手所需要的一切。

他表示：“哈兰德能通过进球来让球队保持高水平，他知道如何用两只脚踢球。他简直是一只猛兽，他不害怕任何事或任何人。”

然而，哈兰德似乎认定自己加盟多特蒙德是正确选择，他在最近接受采访时盛赞了“大黄蜂”的球迷们。

哈兰德表示：“说实话，这是我一生中最伟大的时刻之一。”

“当我看到多特球迷筑起来的黄色人墙的时候，那种感觉简直难以置信，无法形容，我当时都起了鸡皮疙瘩。这是你所能拥有的最棒的感觉之一。他们对于球队的虔诚简直无法想象，多特蒙德球迷是我遇到过的最热情的球迷之一。”

哈兰德优秀的代替已经让人们将其与前多特蒙德球星莱万多夫斯基相比较，不过这位19岁的球星视另外两人为自己的偶像。

“我小时候有很多偶像，但如果我必须说出两名球员的名字，那就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和兹拉坦·伊布拉希莫维奇。”