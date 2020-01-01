卡萨诺、托尼：需要知道巴神和基耶利尼之间发生了什么

这名尤文图斯后卫在即将出版的自传中批评了这两名球员，两名前意大利国家队队友也表达了他们对这场口角的看法。

前意大利前锋卡萨诺和托尼卷入了基耶利尼、巴洛特利和梅洛之间的口水战。

尤文图斯后卫基耶利尼在周六引起了一场轰动，因为意大利媒体刊登了他即将出版的自传的节选。

基耶利尼表示，巴洛特利在意大利国家队的表现“应该受到惩罚”，并将梅洛称为“最糟糕中的最糟糕，一只烂苹果”。

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两名球员几乎立即对他进行了回击。梅洛深情地回忆了和加拉塔萨雷一起“把尤文图斯淘汰出欧冠”的情景，而巴洛特利则回答说:“至少我有足够的诚意和勇气去面对事实。”

现在卡萨诺说他不知道这名后卫究竟说了些什么，但他觉得尤文球星“肯定有他的理由”。卡萨诺曾为意大利国家队效力，和基耶利尼以及巴洛特利都做过队友。

“我不认识费利佩·梅洛，我没有和他一起踢过球，我也不知道他是个什么样的人。”卡萨诺在与克里斯蒂安·维埃里的Instagram直播上表示。“马里奥是一个男孩，一个好男孩，所以我不知道基耶利尼究竟指的是什么。”

“我可以向你保证的是，我非常尊重基耶利尼。他超级聪明，他很了解足球，当你和他比赛时，他好像会在球场上杀了你，但在球场之外，他是一个伟大的人。”

“他一定有他的理由。我和马里奥只是泛泛之交，但我和基耶里尼在国家队共事了10年，他很好，很有礼貌。”

前拜仁慕尼黑和尤文图斯前锋托尼也对这场口角发表了自己的看法。他指出，基耶利尼很想激起人们对他即将出版的书的兴趣，但他也很想看到基耶利尼在球场上挑战巴洛特利。

“书是很特别的，”托尼告诉维埃里。“当你写博客的时候，你还必须找到能成为头条新闻的东西。我认为他们都是对的，但他们的行为是错误的。”

“当然，如果这是他从来没有当面说过的话，那就不太好，但巴洛特利肯定会做些什么。”

“当某些讨论在社交媒体上传播时，情况就更糟了。如果他们能把事情谈清楚就更好了。从巴洛特利的反应来看，这些话从来没有当面说过。你必须了解真相，了解情况。”

“那么，在这种时候，并没有什么可说……当然，如果基耶利尼和巴洛特利能在球场上直接对话就好了。”