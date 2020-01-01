卡纳瓦罗：皇马需要姆巴佩追随C罗 但买他很难

这位前意大利国家队中后卫希望看到法国人加入西甲豪门，但他知道签下他不是一件容易的事。

卡纳瓦罗认为皇马需要姆巴佩，这样他就可以追随C罗的脚步，但他觉得签下这名巴黎圣日耳曼球星将会很困难。

卡纳瓦罗作为球员曾两次获得西甲冠军，他说姆巴佩可能是俱乐部需要的C罗接班人。

“皇马需要像姆巴佩这样的球员，一个可以追随克里斯蒂亚诺·罗纳尔多脚步的年轻球星。”广州恒大教练告诉《阿斯报》：“皇马想签下他是很正常的，但也要考虑到巴黎圣日耳曼的老板并不需要这笔钱。他们雄心勃勃，他们想赢得欧冠。”

其他球队

“我认为皇马很难得到他。巴黎圣日尔曼的主席是一个渴望胜利的人，我很了解他们，他们会为保住姆巴佩而竭尽全力。”

前巴黎圣日耳曼和阿森纳教练埃梅里也认为姆巴佩应该去伯纳乌。西班牙人相信这位世界杯冠军有天赋在马德里创造辉煌，如果他决定转会的话。

“当然他有能力在马德里开创一个时代。”埃梅里告诉阿斯报：“我建议他参加哪个联赛？当我在法国的时候，我喜欢看他踢球，我很高兴能亲眼看到。当我去英格兰的时候，我很想看到他在英超踢球。如果我回到西班牙，我希望他能来西甲。”

“我相信在巴黎圣日耳曼会给他一些他需要的东西，也许其他东西不会。也许皇马可以为他提供一些他在巴黎圣日耳曼缺少的东西。”

“我们很幸运拥有世界上最好的两支球队——皇家马德里和巴塞罗那，我个人希望他们继续拥有世界上最好的球员。”