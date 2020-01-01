卡纳瓦罗：同情范戴克 后卫拿到金球奖条件太苛刻

这位前金球奖得主曾以后卫的身份捧起了金球奖奖杯，但他的后辈范戴克却在评选中不敌梅西。

法比奥·卡纳瓦罗同情维吉尔·范戴克，这位利物浦球星在去年的金球奖中以微弱的差距不敌梅西。

巴塞罗那前锋莱昂内尔·梅西第六次获得这项足球界最具声望的个人荣誉，不过他只领先了范戴克7分，优势非常微弱。

自从2006年意大利夺得世界杯后，卡纳瓦罗就再也没有获得过该奖。

其他球队

卡纳瓦罗认为，范戴克在2019年欧冠联赛夺冠的道路上对利物浦的后防线提供了巨大帮助，但他却没有赢下金球奖，这是非常不幸的。

他认为，与梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多等攻击型球星相比，后卫一开始就处于劣势。

卡纳瓦罗对天空体育表示:“我给范戴克发了短信祝贺他上个赛季的表现，但是作为一名后卫，赢得金球奖总是很困难的。你不只是需要有一个伟大的表现并赢得奖杯。”

在去年金球奖评选的前五名中，利物浦有三名球员，萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫也表现不俗。

“利物浦度过了一个令人惊叹的赛季，他们应该赢得英超冠军。”卡纳瓦罗补充说，他指的是红军在英超联赛榜首的位置。

“但我们现在处于新冠疫情中，这对他们来说是一种耻辱。”

“我非常尊重萨拉赫。他在利物浦改变了很多。在过去的三年里，他就像一台进球机器。”

“他是每个教练都想要的球员，因为他攻守兼备，他会把一切都留在球场上，他从不放弃。”

广州恒大的掌门人卡纳瓦罗希望有一天能在英超执教。

利物浦主帅克洛普和曼城主帅瓜迪奥拉都给他留下了深刻的印象。

“我观看了英超联赛的每一场比赛，我喜欢英格兰足球的氛围和文化。”他表示。

“我来中国是为了改进我的足球体系和理念。我在亚洲最好的俱乐部之一执教，当然，在未来，我想尝试在欧洲执教。”

“我喜欢克洛普的心态，但同时，我喜欢足球的活力文化，因为我们总是需要保持有球和无球时的强度。”

“但是你需要控制比赛并努力获胜。我拥有我自己的一套体系，我希望有一天你会看到。”