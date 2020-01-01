卡福：阿诺德有和我同样的特点 他有潜力拿金球奖

这位两届世界杯冠军得主相信这位21岁的英格兰球星可以一路走到顶峰。

巴西传奇球员卡福认为，利物浦球星特伦特·亚历山大-阿诺德是未来金球奖的潜在赢家。

这位前罗马和AC米兰球星被认为是历史上最出色的右后卫之一，最令人难忘的是他在边路的直上直下——这正是亚历山大-阿诺德目前的专长。

这位21岁的英格兰国脚的表现给卡福留下了深刻的印象，他认为亚历山大-阿诺德的未来是光明的。

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“毫无疑问，我认为亚历山大-阿诺德是世界上最好的球员之一。”他告诉《镜报》：“他是一个优秀的球员，我想说他和我有同样的特点。”

“他有很大的潜力。他很强壮，技术也很好，他带领球队前进，他是一个为利物浦创造进球的球员。我会说他在比赛中有巴西人的本能。”

“我给他的建议很简单：继续做你过去几年一直在做的事情。”

“亚历山大-阿诺德不应该改变他踢球的方式。即使他犯了错误，他也应该继续做他正在做的事情。”

这位两届世界杯冠军得主希望看到亚历山大-阿诺德被公认为世界上最好的球员，他认为前锋和中场主导个人奖项是错误的。

“我认为他有成为金球奖得主的潜质。”他补充道：“我们必须改变只有前锋和进攻球员才能赢得金球奖的模式。”

“人们必须看到防守者和进攻者一样重要。”

卡福驳斥了那些认为他要充分发挥亚历山大-阿诺德的潜力，就必须在将来的某一天进入中场的建议。

“边后卫的角色更适合他，我认为他现在必须在他已经知道怎么做的事情上做得更好。”他说。

“他必须像一个出色的边后卫那样踢球，适应这个位置，成为世界上最好的边后卫，然后在中场可能会有一些调整。”

“但是，至少现在，他必须成为最好的后卫。”

自2018-19赛季开始以来，亚历山大-阿诺德已经为利物浦贡献了令人难以置信的28次助攻。