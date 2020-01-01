卡瓦尼母亲承认儿子想去马竞：巴黎对他不太好

这名乌拉圭前锋很可能在一月离开巴黎圣日耳曼，而西班牙球队显然是他的首选。

卡瓦尼的母亲指责巴黎圣日耳曼“行为不妥”，并表达了儿子加入马德里竞技的愿望。

乌拉圭国脚卡瓦尼是巴黎圣日耳曼的进球纪录保持者，但他将在1月或本赛季结束后离开王子公园，届时他的合同将到期。

马德里竞技已经多次与这名32岁的球员联系在一起，他渴望在西甲碰碰运气。

他的母亲贝尔塔·戈麦斯告诉西班牙阿斯报：“这是一个公开的谈判。巴黎圣日耳曼已经拒绝了马德里竞技的三份报价，但是我的儿子已经要求离开，我们正在等待两家俱乐部达成协议。”

“这很复杂，但他想在马德里竞技踢球，如果不是现在，那就是夏天。我们已经期待了很多年，但现在不是取决于我的儿子，而是取决于巴黎圣日耳曼和马德里竞技。”

据信巴黎圣日耳曼不愿意批准卡瓦尼的离开，因为他们将继续追逐欧冠冠军——贝尔塔明白这一立场——尽管她对儿子目前的上场时间如此之少仍然不满意。

贝尔塔补充道：“他们对他的表现得不太好，尤其是考虑到他在巴黎圣日耳曼的近7年里所做的一切。”

“如果你不使用他，让他去一个需要他进球的俱乐部，比如马德里竞技。”

切尔西、曼联和热刺也与卡瓦尼联系在一起，卡瓦尼本赛季因为伤病和毛罗·伊卡尔迪的状态，只能在法甲出场9次。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔在周二对阵兰斯的法国联赛杯半决赛前表示，他理解卡瓦尼的沮丧，但坚持认为这名前锋仍然是球队的关键。