卡瓦尼：想再继续几年职业生涯 巴黎或其他地方皆有可能

这位巴黎圣日耳曼队史最佳射手可能会在踢几年，目前外界对他留在王子公园球场的呼声越来越高。

卡瓦尼希望他还能再踢几年，因为要求巴黎圣日耳曼留住这位队史最佳射手球员的呼声越来越高。

乌拉圭人仍然不确定他在巴黎王子公园的未来，他与球员的现有合同将在6月底到期。

然而，法国《队报》开展的一项民意调查显示，首都俱乐部的球迷们普遍认为卡瓦尼应该留下。

其他球队

在46,592张选票中，有77%的人呼吁留下这位33岁的顶级射手。

卡瓦尼专注于未来，他告诉巴黎圣日尔曼官方:“我的职业生涯可能还会持续几年，在这里或其他地方，我不知道。”

“我和我的经纪人谈论过很多次这个问题。我一直说我想主动放弃足球，而不是让足球放弃我。”

卡瓦尼于2013年从那不勒斯转会而来，他一直是巴黎圣日耳曼的进攻终结者，他的进球帮助这家法甲豪门成为了足坛最顶级的球队。”

他已经赢得了六次法甲冠军和一系列奖杯，唯一的遗憾是没能在欧冠赛场上取得类似的成功。

一月份，他看起来很有可能加盟马德里竞技，但是转会到西班牙并没有成为现实，在此之后，他在二月份为巴黎圣日耳曼打进了他的第200个进球。

最近几个赛季，随着内马尔、姆巴佩和后来的毛罗·伊卡迪等人的加盟，巴黎圣日耳曼锋线首发的竞争越来越激烈，但卡瓦尼可能仍有用武之处。

他补充道：“我希望自己能够拼尽全力，完美谢幕。为了达成这一目标，在将来的某个时刻，我会对其他人说：‘好了，这就是我要去的地方。’我不想让生活跟着我的职业生涯转动，这一天总会到来的，当我无法发挥出自己的最佳水平时。”

“假如这一天真的到来，事情将会变得很明显，那说明我要将自己的精力转向其他事情了。”