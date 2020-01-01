卡瓦尼将在夏天成自由球员 曼联迎来引援良机

曼联将有机会在夏天免费签下巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼，但被告知卡瓦尼这个月不会转会。

错过了一月初从萨尔茨堡转会到多特蒙德的厄尔林·哈兰德之后，曼联仍然希望引进一名出色的球员。

然而，由于保罗·博格巴和斯科特·麦克托米奈的关键伤病，他们已经优先考虑了中场的收购。葡萄牙体育的中场球员布鲁诺·费尔南德斯的转会谈判仍在进行中，而《曼彻斯特晚报》最近报道了索尔斯克亚对租借中场的兴趣，马科斯·略伦特可能会在短期内加盟以弥补伤病空缺。

曼联曾在夏天考虑了33岁的马里奥·曼朱基奇作为卢卡库的替代者，而32岁的卡瓦尼也被提供给了曼联，因为俱乐部正在考虑加强他们的攻击力。

但是《曼彻斯特晚报》了解到，卡瓦尼不会在一月转会窗口打开时离开巴黎圣日耳曼，因为法国首都俱乐部对他的估价是3000万英镑。

乌拉圭前锋预计不会在王子公园签下一份新合同，因此他将在赛季结束后离开。与这名射手关系密切的消息人士告诉《曼彻斯特晚报体育》，曼联有可能在夏天行动，切尔西和马德里竞技也表示有兴趣，但是没有任何来自俱乐部的消息表明曼联是否会接受这一报价。

曼联确实考虑过在2014年签下卡瓦尼的可能性，但是交易并没有完成，他也不再符合曼联目前的目标。