卡瓦尼大巴黎未来成疑：我有合同 你永远不知道

这位前锋拒绝效仿锋线搭档姆巴佩的做法，并拒绝在周日的冠军庆祝活动后承诺继续留在巴黎圣日耳曼。

上周日晚些时候，卡瓦尼在法甲联赛的胜利派对上再次露面，但他并没有确认自己在巴黎圣日耳曼的未来。

由于其他比赛的结果较早得出，法国豪门在与摩纳哥的比赛开始时就知道冠军已经属于他们了。

今天早些时候里尔0-0战平图卢兹，确保了大巴黎在过去7个法甲赛季中第六次夺冠，这意味着巴黎圣日耳曼3-1的胜利在一种狂欢的气氛中上演。

姆巴佩为他的球队打进了所有三粒入球，而长期受伤的卡瓦尼和内马尔在错过了2019年的大部分比赛后，作为替补队员来到了球场之上。

但是，当姆巴佩否认有关他正在考虑转会皇马的报道时，当被问及未来会怎样时，这位乌拉圭人的语气变得更加谨慎。

“这个赛季发生了很多事情。每年都不一样。”终场哨声响起后，他向媒体如是说到。

“最重要的是能够让我们的团队团结在一起。”

“我的未来？我和大巴黎还有合同在身。还有一年。你想要什么？我很好，很平静，对这里的生活和支持者很满意。”

“但在足球中，你永远不会知道。”

卡瓦尼于2013年从那不勒斯转会到王子公园，在效力法国球队时参与的各项赛事中，他的总进球不到200个，而在巴黎圣日耳曼称霸国内赛场的过程中，他赢得了许多奖杯。

32岁的他的合同将在12个多月后到期，尽管如此，关于他在托马斯·图赫尔的阵容中的连续性的怀疑已经开始传播。

马德里竞技是这名乌拉圭国脚可能的目标之一，而切尔西过去也曾与卡瓦尼联系在一起。