卡瓦哈尔力挺齐达内：他比任何时候更有准备

尽管季前赛的结果并不乐观，西班牙后卫仍然支持主教练。

达尼·卡瓦哈尔相信齐达内比以往任何时候都更有准备，他正在为他第二次作为皇马主教练的第二个赛季做准备。

齐达内在今年3月重返西甲豪门，不到10个月前，他率队获得欧冠三连冠。

尽管签下了埃登·阿扎尔、卢卡·约维奇、米利唐和门迪等人，皇家马德里还没有在季前赛中找到最佳状态。

卡瓦哈尔支持齐达内，他说这位前法国球星在他第二次执教伯纳乌的第二个赛季得到了全队的支持。

“你可以看到齐达内是非常重要的，在他作为球员和第一次执教球队时就如此。”他告诉Omnisport：“现在，在第二段执教，我希望他能再次成为重要人物。我认为他比以往任何时候都更有准备。是的，他确实已经有了一些以前没有的经验。我想他会做得很好。他得到了我们每个人的尊重和信任，我认为这是走得更远的第一步。”

皇家马德里在他们的五场季前赛中输掉了三场，其中包括上个月在国际冠军杯上以3-7输给对手马德里竞技。

然而，卡瓦哈尔淡化了比赛结果的重要性，他说这一切都是为了8月17日西甲首轮对阵塞尔塔。

“(它们)是用来塑形、找感觉的比赛。我们必须为8月17日对塞尔塔的比赛做好准备，争取拿下三分。现在我认为主教练在测试很多球员，他在测试体系，尝试每一种可能性。正如我所说，我们需要获得(8月17日)获胜的最大保证。”

卡瓦哈尔补充道:“每个赛季结束时，都会有一个新的赛季，新的挑战会越来越令人兴奋。你必须这样想。说到底，足球运动员的运动生涯是短暂的，如果你想要标记一个时代，或者为明天感到自豪，你必须在每个夏天重新定位，并努力赢得一切。”