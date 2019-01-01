卡瓦哈尔：不害怕竞争 但是没球踢就会离开皇马

白衣军团后卫相信在伯纳乌的竞争将会是一件好事，但不排除未来转会的可能。

卡瓦哈尔表示他很乐意留在皇家马德里，但他也警告说，如果他不能在一线队得到足够的上场时间，则将考虑离开俱乐部。

一个繁忙而又重要的夏天即将到来，皇马在2018-19赛季的艰苦状态使他们更加需要改变。

齐达内重新掌舵球队，并希望在下一个转会窗口得到支持，这是他让马德里再次具有竞争力所需要的。

一笔7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)收购法兰克福前锋卢卡·约维奇的交易已经被敲定。

与此同时，据够力足球杂志透露，皇马正在为切尔西前锋阿扎尔而推行一份大额合同。

卡瓦哈尔期待并欢迎新面孔来到西班牙首都，他说：“我希望下个赛季的竞争会很激烈，我们可以为一切竞争。”

“你需要有高质量的球员，推动他们，让他们知道他们在同样的位置上有竞争对手。”

看到更多的球员进入球队大门，卡瓦哈尔自己的位置可能会受到威胁，但他现在还不想离开。

这位27岁的右后卫在被问及他未来的计划时说：“不是每个人都会离开。”

“人们常说，除非他们把你踢出去，否则你不会离开皇马，但这取决于每个球员的个性。”

“这让我很高兴继续踢球，如果在未来我没有了上场时间或者没有信心踢球，我就会去另一家俱乐部踢球，因为我认为一个球员的职业生涯太短了。”

卡瓦哈尔是马德里著名的青训体系的产物，自2013年以来，他已经在伯纳乌度过了第二段的效力时间。

他为俱乐部出场超过230次，同时享受着西甲冠军和四次欧冠冠军。