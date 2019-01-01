卡瓦哈尔：一直不相信内马尔会来皇马

西班牙首度球队花了很长时间试图签下内马尔和博格巴，但这名后卫敦促队友们忘掉他们。

达尼·卡瓦哈尔表示，他对皇家马德里在夏季转会市场上得到内马尔的机会表示怀疑，并敦促皇马不要担心这位巴西前锋或者博格巴。

内马尔非常渴望在上赛季结束后离开巴黎圣日耳曼，并且与转会到皇家马德里紧密联系在一起，而巴塞罗那也在试图签回他。

与此同时，博格巴一直是他们的头号目标之一，因为这位中场球员一直在寻找离开曼联的出路，但当英格兰的转会窗口关闭时，他们得到博格巴的希望破灭了。

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卡瓦哈尔承认皇马阵中都讨论过这两人的潜在加盟，但是这位右后卫一直对内马尔的加盟持怀疑态度。

“你看到了，有一天他去了巴萨，另一天他来我们这里，再过一天他留又下来了。”他告诉科贝电台：“我们问了巴西人们，他们告诉我们他们不知道。我对此表示怀疑。他是排名前五或前三的球员。这样的球员在任何球队都是受欢迎的。”

他补充说：“博格巴听起来也不错。各个地方的转会日期各不相同，最终他还是没有到来。我们就是我们，我们想不出谁会离开我们。”

多名球员在夏天都加盟了皇马。卡瓦哈尔所在的球队在三场西甲比赛中拿到了5分，他说在马德里很难有大的改变。

“人们总是在谈论重建，但是像皇家马德里这样的球队，每个人都想去，但不是每个人都想离开，这并不容易，”他说：“球员们来帮助我们，比如阿扎尔、米利唐、门迪……我认为这是对一支优秀队伍的补充。”

齐达内的球队在积分榜上落后领头羊马德里竞技4分，他们将于9月14日在伯纳乌主场迎战莱万特。