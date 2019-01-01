卡洛斯：顶级阿扎尔来到皇马就是为了赢得一切

这位前银河战舰成员同时希望约维奇也能在皇马发挥出自己的实力，并且他认为马塞洛仍然是世界最佳左后卫。

上周，皇马官宣切尔西边翼阿扎尔加盟，转会为约为1亿欧元，约合8800万英镑。

伯纳乌经历了一个令人失望的2018-19赛季，尽管齐达内在洛佩特吉下课后从索拉里手中再次接过了球队，但仍未能挽救皇马于四大皆空的危局。

曾为银河战舰效力长达11年之久的卡洛斯认为，皇马球迷不应该忘记俱乐部曾经的辉煌。他相信阿扎尔的到来可以帮助齐达内的球队重新冲击2019-20赛季的所有荣誉。

卡洛斯在接受够力足球专访时表示：“上赛季的情况非我们所愿，但我们不能忘记在此之前的5年，我们所取得的成就。”

“获得胜利从不容易，我们必须首先考虑西甲，然后才是欧冠。我们对赢得欧冠已经习以为常，但我们忘记了还有其他赛事。”

“阿扎尔是世界最高水平的球员，他来就是为了赢得一切：欧冠，西甲以及杯赛。而他的队友，约维奇也是一位非常出色的球员，他也是带着极大的热情来到这里的，我希望他在马德里一切顺利。”

“如果我是皇马主帅，我不会对阵容做出太大的改变。球队最近几年已经赢得了很多荣誉，而当你赢得了太多东西，那就是时候团结球队，激励他们挑战新的赛事，没有什么比这更重要了。”

卡洛斯也谈到了马塞洛的未来，31岁的巴西后卫因为伤病错过了上赛季的部分比赛，并且在前临时主帅索拉里的麾下，雷吉隆的出场顺位已经越过了马塞洛。

前皇马后卫继续说道：“马塞洛和我是完全不同的风格，我的位置一直更靠近底线，而马塞洛在有球和无球的状态下都颇具实力，他赢得欧冠的次数也比我多。”

“很遗憾他因为伤病和在皇马累积的疲劳没能跟随巴西（去美洲杯），但在过去十年，甚至未来十年，最少七年，马塞洛都将是世界最佳左后卫。”