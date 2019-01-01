卡洛斯：阿扎尔来到皇马是为了赢得一切荣誉

这位前巴西国脚也祝愿卢卡·约维奇在俱乐部一切顺利，并支持马塞洛继续成为世界上最好的左后卫。

罗伯特·卡洛斯赞扬了皇马签下阿扎尔的决定，坚称他是一名“最高水平”的球员，他来到皇马是为了赢得一切。

齐达内的球队宣布，他们已经在6月7日完成了一笔1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的交易，这名切尔西边锋将在周四晚上以马德里球员的身份正式亮相。

皇马在2018-19赛季经历了一个令人失望的赛季，解雇了两名主教练，分别是前洛佩特吉和索拉里，他们在欧冠16强阶段被淘汰，在西甲联赛中排名第三。

前巴西国脚卡洛斯认为，洛杉矶白衣军团的球迷不应该忘记球队过去的成功，他认为阿扎尔将不顾一切地帮助齐达内的球队在2019- 2020赛季获得尽可能多的奖杯。

“上个赛季并不是我们所期待的，但是我们不能忘记在那之前的五个赛季我们所做的一切。”他告诉够力足球。

“赢球总是很难的，我们必须先考虑西甲，然后再考虑冠军联赛。我们进入了总能赢得冠军联赛的状态，忘记了其他比赛。”

“阿扎尔是一名最高水平的球员，他能赢得一切：欧冠、西甲和足总杯。就他而言，约维奇是一个伟大的球员，他带着极大的热情来到这里，我祝他在马德里好运。”

“如果我是马德里的教练，我不会改变太多。这支球队近年来赢了很多，当你赢得太多的时候，是时候把整个团队团结起来，激励他们赢得新的比赛，仅此而已。”

卡洛斯也谈到了马塞洛的未来，31岁的马塞洛上个赛季经历了一个艰难的赛季，由于伤病错过了本赛季的部分时间，而前主教练索拉里有时更愿意让塞尔吉奥首发。

齐达内以4800万欧元(4270万英镑/ 5400万美元)的价格收购里昂后卫费兰·门迪从而增加了球队在该领域的选择。

然而，卡洛斯相信马塞洛仍然是世界上最好的左后卫，而且他已经做好了在未来至少7年内保持顶级位置的准备。

他补充道：“马塞洛和我的风格完全不同。我一直都是在边线附近踢球，但是马塞洛在带球和没有球的情况下都有很好的表现，他比我多赢得了一个冠军联赛冠军。”

“他没有去巴西(参加美洲杯)是一件遗憾的事，因为他受伤了，而且在皇马踢球已经累积了一些疲劳。但在过去的10年里，在未来的10年里，或者至少7年里，马塞洛将成为世界上最好的左后卫。”