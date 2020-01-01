卡洛斯：罗纳尔多是最好的 梅西C罗内马尔也比不上

这位传奇左后卫认为他的前桑巴军团和皇马队友可以做到这一切，尽管那个时代的前锋要艰难得多。

罗伯托-卡洛斯说不会再有另一个罗纳尔多了，甚至连梅西、C罗和内马尔都比不上他的前巴西队友。

罗纳尔多在伯纳乌和卡洛斯一起度过了五年，卡洛斯说他的同胞是一群超级巨星中最杰出的天才。

卡洛斯告诉Goal：“罗纳尔多在训练中脱颖而出。他是最好的。再也不会有罗纳尔多这样的‘现象’了。不是内马尔、克里斯蒂亚诺或者梅西——罗纳尔多是独一无二的。”

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“我认为在我们这一代，进球更加困难。那时候更加体力化，攻击手受到的保护也更少。但罗纳尔多可以做任何事情。”

然而，卡洛斯回忆道，他的同胞在对阵阿尔维斯的处子秀上的梅开二度化解了人们对他身体状况的所有疑虑。

这位传奇的左后卫补充道：“当他来到皇马的时候，我知道他是多么不可思议，但是很多人都不知道。他让很多人感到惊讶。我记得有8万人对他的到来感到非常高兴和惊喜。”

卡洛斯对自己在西班牙首都11年的效力生涯只有美好的回忆，他透露说，尽管更衣室里挤满了一些足球界的大腕，但为了球队，他们都把自我放在一边。

“我们在俱乐部里有一种神奇的气氛。”这位47岁的前球员热情地说：“即使有出色的球员，也只是一群出色的人在同一个环境下工作。我们现在仍然是很好的朋友。”

“这真是太壮观了。皇马超越了自我。这个俱乐部很庞大，它的文化是如此之大，以至于我们能够签下很多大牌球员。然后就取决于球员去适应这种文化，而不是反过来。”

“更衣室里每个人都必须说西班牙语。唯一一个决定说葡萄牙语多于西班牙语的人是贝克汉姆，因为他不愿离开我的房子！他与罗纳尔多和我都很亲近，因此他的葡萄牙语比西班牙语更好。”

卡洛斯仍然在皇马担任足球大使，他一点也不惊讶齐达内在伯纳乌作为教练和球员一样大受欢迎。

“齐祖是世界第一。”他这样评价齐达内：“他不是一个话很多的人，所以他让他的足球在球场上说话。”

“他就像一个艺术家或芭蕾舞演员。毫无疑问，他是有史以来最好的球员之一。也是目前世界上最好的教练之一。”

“他很有人情味。他和他的球员们建立了良好的关系，他了解皇马的心态。他简化了球员的工作，他知道他们是怎么想的。”

“他们对齐达内非常满意，他们连续三次获得欧冠冠军；这说明了很多关于他的事情！”

齐达内去年夏天签下阿扎尔，他在西班牙度过了一个艰难的、充满伤病的第一赛季。然而，卡洛斯相信这位比利时国脚最终会填补C罗和梅西退役后留下的空缺。

“我仍然认为他们还有3年的时间，但是内马尔、姆巴佩和阿扎尔将会接替C罗和梅西。”他说：“事实上，阿扎尔将在短期内证明自己是世界第一。”

作为一名球员，卡洛斯从足球以外的领域寻找灵感，经常在周日休息的时候去看赛车比赛。

因此，他现在很享受在喜力传奇挑战赛中与尼科·罗斯伯格和大卫·库特哈德一较高下的机会也就不足为奇了。

他兴奋地说：“能与世界上一些最强大的车手一较高下，真的很令人兴奋。当皇马周末不比赛的时候，我经常看F1。这是非常有趣的，我一直希望皇家马德里在周六比赛，这样我就可以在周日观看F1 !”

“我和舒马赫在一起的时间很长。我在比赛中有很多朋友，比如马萨，费斯切拉和巴里切罗。”

“对我来说，塞纳就是F1的贝利。他是我们巴西人的第一，所以他给我留下了巨大的影响。”