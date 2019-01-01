卡洛斯：我跟罗纳尔多睡觉的次数比我老婆还多

这位巴西世界杯冠军球员讨论了他在伯纳乌的银河战舰生涯。

前巴西后卫罗伯托·卡洛斯透露了他在皇家马德里的经历。

这位边后卫以左脚的暴力定位球而闻名，他是皇马“银河战舰”时期的关键成员，他承认球员们在那个时代可能在俱乐部中掌握了太多的权力。

卡洛斯对那段“疯狂”的时光有着美好的回忆，尤其是和巴西老乡们一起度过的那段时光。

“我是在1993年遇到罗纳尔多的，从那时起我们就一直住在一个房间里。”他对葡萄牙电视台说：“我和罗纳尔多睡觉的次数比我妻子还多！”

“今天当我回首往事时，我在想；我们怎么可能如此疯狂地逃脱惩罚？每场比赛结束后，到处都是私人飞机。我们会在巴拉哈斯（马德里机场）的私人终点站会合，而贝克汉姆不知会去哪儿，菲戈和齐达内也不知会去哪儿，罗纳尔多和我……我们后天就得训练。我曾经祈祷希望可以星期六比赛，这样我就可以在周日去看F1。到处都是私人飞机。简直太疯狂了。”

这些滑稽的小动作对球员们来说可能是有趣的，他们是一个紧密团结的团队，但是一些教练试图夺取更衣室的控制权，这意味着他们在马德里的日子结束了。

“在银河战舰时代，我们有七个人……这在更衣室里制造了一个危险的局面。我们总是处理得很好，我们相处得很好，但是卡马乔没有，他只坚持了10天。他走进更衣室，和每个人打招呼，态度非常严肃，他在皇马有很长的历史。然后他说：‘我希望大家明天早上7点到这里。’我们通常在10:30训练。我们和他谈过，试图让他改变时间；我们有自己的习惯。”

另一个短暂执教的主帅是卢森伯格，卡洛斯说他和他的伙计罗纳尔多在他做出限制球员赛前喝啤酒和葡萄酒的决定后送他离开。

“罗纳尔多和我告诉他：‘教授，这里的人有他们的习惯，你会看到那是什么，但不要试图改变他们。不要在晚餐前拿掉桌上的红酒或禁止啤酒，否则你会发现自己有问题。他做了什么？他先是拿走了红酒，然后又禁止了啤酒。他坚持了三个月。足球是一个小世界，董事们听到这件事，然后就是‘再见’。”