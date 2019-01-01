卡洛斯：很遗憾梅西在国家队的运气不如俱乐部

巴西传奇人物对这位31岁的巴萨球星赞不绝口，但他希望桑巴军团能在美洲杯夺冠。

罗伯托·卡洛斯对莱昂内尔·梅西在国际舞台上带领阿根廷努力复制他在巴萨取得的成功表示同情。

被广泛认为是世界上最好的球员，31岁的他已经赢得了10座西甲冠军和4座欧冠冠军，同时他还获得了5座金球奖。

然而，到目前为止，他在阿根廷国家队还没有达到类似的高度，然而，在2014年的世界杯决赛中，他遭遇了失败，而在之前的美洲杯决赛中，他也曾三次与冠军失之交臂。

不过，随着作为最被看好的球队之一进入2019年巴西美洲杯，阿根廷有机会再次纠正这一错误。

卡洛斯对梅西和他在比赛中所取得的成就大加赞赏，并坚称他在国际舞台上没有更多的运气是一件憾事。

他对够力足球说:“梅西是一名伟大的球员。我很遗憾，他在国家队的运气没有在巴塞罗那那么好。他是一个我们，作为前球员和现在的球星，都非常钦佩和爱戴的球员。”

内马尔将缺席美洲杯，这位巴黎圣日耳曼球星在巴西2-0战胜卡塔尔的友谊赛中脚踝受伤。

这名27岁的前锋也遭到了强奸指控，这位前巴塞罗那前锋的律师发誓要证明这位巴西国脚的清白。

卡洛斯认为，虽然内马尔离开巴西国家队是一件遗憾的事，但国家队中对足球的谈论却很少，人们谈论的都是有关球员私生活的事情。

他补充道：“我们已经因为伤病失去了内马尔。至少现在巴西国家队的气氛平静了一些，没有太多关于足球的谈论，更多的是关于场外的问题。”

“我希望巴西能再次赢得美洲杯，在我的国家踢美洲杯很困难，因为媒体和球迷要求很多，我们必须有很强的心理承受和忍受压力。在球场上，巴西必须全力以赴去赢。”