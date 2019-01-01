卡斯特罗：蒙奇亲自为塞维利亚挑选了洛佩特吉

这位前西班牙主帅在第一次执教俱乐部时，在10场联赛后就被白衣军团解雇。

俱乐部主席何塞•卡斯特罗表示，新上任的塞维利亚主教练朱伦•洛佩特吉是体育总监蒙奇的首选。他称这位前皇马主帅是“塞维利亚项目的最佳教练”。

洛佩特吉的来到标志着他自担任皇马主教练以来首次重返足坛。在皇马，他只带队踢了10场西甲联赛就被解职，而当时的白衣军团在积分榜上排名第九。

在担任第一次担任俱乐部体育总监的一职的那段时间里，蒙奇帮助塞维利亚赢得了11座奖杯，包括背靠背的欧联赛冠军。

卡斯特罗透露，洛佩特吉是蒙奇看中前来掌管塞维利亚的人，而俱乐部的目标是在2018-19赛季西甲第六名的基础上取得进步。

卡斯特罗在新闻发布会上说:“我们引进了最好的体育总监，也就是蒙奇，他说对于塞维利亚项目最好的教练是洛佩特吉。”

“他对我来说也是最好的教练。”

洛佩特吉表示，他离开赛场的那段时间给了他一个重新振作的机会，他承诺将与蒙奇紧密合作，重振俱乐部在欧冠赛场上的雄心壮志。

他挑选了中场球员巴内加和帕布罗·萨拉比亚作为球队的关键成员，同时也承认塞维利亚青训营的实力是球队的重要资产。

“我知道来到塞维利亚意味着什么，”洛佩特吉说。“作为曾经的对手，我一直处于被动地位。”

“现在我们需要和蒙奇一起工作。我相信我们会有一支很棒的球队。”

“塞维利亚青训学院一直都藏着宝贵的资源。它始终如一地为俱乐部输出重要和可靠的球员。我们会非常警惕，就像我们应该做的那样。如果有人来到那也是因为他们会让我们变得更好，这是肯定的。”

他补充道：“萨拉比亚和巴内加是蒙奇奇正在努力打造的球队的优秀部分。”