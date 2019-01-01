卡斯卡里诺：现在卖斯特林的话不可能低于1.5亿

曼城边翼在上赛季贡献的进球和助攻都比大巴黎球星多，他也把出色的状态带到了周六晚上英格兰国家队的比赛当中。

当地时间周六晚间，斯特林一球一助帮助三狮军团在欧预赛中4-0大胜保加利亚。

而内马尔也在本周早些时候，巴西2-2战平哥伦比亚的比赛中，打入了伤愈回归的首粒国家队进球。

按照前蓝军射手卡斯卡里诺的说法，斯特林是目前世界上最优秀的五位球员之一，比内马尔更为出色，应该以赢得进球作为职业生涯的目标。

卡斯卡里诺告诉Talksport：“你更看好谁：内马尔还是斯特林？我会选斯特林。”

“即使忽略内马尔在场外的一些荒唐行为，我也真的认为斯特林在场上更加出色。”

“他的数据更好看，他也效力于一支实力更强的球队。并且内马尔在比赛中的一些行为是其他球员做不出来的，就像是来自哈林篮球队的足球运动员。”

“但如果你想要一名机敏的，破门率和内马尔一样的球员，那么斯特林就是你的菜。”

“我肯定会说他是世界前五，斯特林最打动我的是他的进步。他取得了梦幻般的进步。”

“如果你明天把他放入转会市场，曼城给他的定价肯定不会低于1.5亿。”

“如果他继续进步，他将成为世界上数一数二的球员，或许还会获得金球奖。”

“如果他帮助曼城赢得欧冠冠军，打入很多的进球，他会有很大概率赢得金球奖的。”