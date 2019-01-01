卡拉格：VAR失去原有意义 再也不为它辩护

这位前利物浦后卫认为VAR在英超联赛中是个失败的实验。

杰米·卡拉格已经对VAR失去了耐心，他说他不认为它已经完成了被引进来做的事情，他也不能再为它辩护了。

这个体系在周末受到了新的批评，在阿斯顿维拉对利物浦的比赛中，在切尔西对沃特福德的比赛中，在埃弗顿对托特纳姆热刺的比赛中都发生了引人注目的事件。卡拉格认为，VAR在本赛季占据了那么多的头条，这说明它没有做好自己的工作。

“我现在看着它，觉得我不能再为它争辩了。”卡拉格告诉天空体育：“我可能被看作是一个支持VAR的人，因为我在赛季开始的时候说过这个，我在社交媒体上的反应也是如此。我从不力挺VAR。我觉得应该给它一个机会，在某种程度上我支持VAR是因为很多人从一开始就对它持否定态度。”

虽然卡拉格从一开始就不喜欢这个系统，但他和其他很多人一样认为，如果这个系统工作正常，它将有助于裁判和改进这项运动。

但是英超联赛已经进行了11轮了，每个周末似乎都有一个新的VAR争议，卡拉格已经厌倦了这种持续的分歧。

“VAR被引入来帮助我们的比赛。”他补充道：“当我说我们的比赛时，关乎的不只是球员，还有支持者、评论员和老板。我们拥有世界上最好的比赛，那么我们怎样才能让它变得更好呢？它怎么能与时俱进呢？这就是我支持它的原因。永远不会原地踏步。其他运动也在这样做。实际上我已经厌倦了听人们抱怨，我也没有什么可以反驳他们的，因为VAR的全部意义就是帮助裁判。我们在工作中经常讨论裁判的判罚。我们现在可能要花两到三倍的时间来讨论他们的决定，所以它没有做它应该做的事情。”

切尔西在周六的比赛中被判罚了一个有争议的点球，队长塞萨尔·阿兹皮利奎塔表示他认为场上裁判必须做出最后的判罚。

然而，卡拉格并不认为这有什么帮助，相反，他给裁判施加了更大的压力。

“关于球场旁边的照片，我不想让裁判看到。”他补充道：“我想找个人看看斯托克利公园或其他地方的寒冷天气。裁判在做出决定后跑到那里，球迷在尖叫，他又热又烦，耳朵里塞了两套设备。所以我不确定如果裁判去了那里，这件事是否会解决所有问题。”