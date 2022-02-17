卡拉格：埃利奥特是个特别的球员 他能组成新一代利物浦

前利物浦球星杰米-卡拉格说，他认为埃利奥特是一名"特别"的球员，有朝一日可以取代萨拉赫，同时与如天和新签约的路易斯-迪亚斯一起迎来一个新时代。

埃利奥特在本赛季早些时候遭受了灾难性的膝伤后，最近回到了利物浦的阵容中，他在足总杯中的进球标志着他受伤后的首次亮相。

长期以来，埃利奥特被认为是英格兰足球最有才华的年轻人之一，现在他将有机会在利物浦获得一个真正的常规角色，卡拉格支持他有一天成为他的老东家的明星。

一个特别的球员

埃利奥特于2019年与利物浦签约，从富勒姆转会而来。

他在各项赛事中为红军出场15次，在2020-21赛季被租借到布莱克本。

卡拉格认为，在未来一年左右的时间里，埃利奥特将开始进入克洛普的一线队计划，并补充说，主教练必须找到一种方法，让这位少年得到他所需要的上场时间，以真正发挥他的潜力。

卡拉格告诉够力足球："这让你觉得利物浦有一个特别的球员，而不仅仅是一个好球员。”

"你想想他有多年轻，你想想我们在这个年龄段的球员，他们真的很特别。迈克尔-欧文、罗比-福勒、拉希姆-斯特林，你已经看到阿诺德在这个年龄段的成长。有时你会看到一个人很特别。”

"看看克洛普如何让他适应，如何让他在现在和赛季末之间获得足够的比赛，以及这是否会对利物浦在夏季的转会工作产生影响，这将非常有趣。"

利物浦现在正在处理的最重要的工作是萨拉赫的合同，因为这位埃及球星正在走向他的合同的最后一年。

而卡拉格说，他相信埃利奥特可能是萨拉赫在边路的长期替代者，利物浦可能不需要花大笔转会费来引进这位埃及巨星的接班人。

"这里有一个非常特别的人，也许就萨拉赫的替代者而言，如果他踢的是这个位置。”

"萨拉赫现在快到30岁了，我们都渴望他能签下一份合同，但只要萨拉赫离开，也许球队已经有了现成的替代者。也许他们不是同一类型的球员，但一个在右路踢球的人，用左脚内切。”

"也许他会更有创造力，也许他会得到更少的进球，谁知道呢，但他绝对是一个特别的球员，在接下来的18个月里，他必须为自己在球队中找到一个位置，因为这种质量的球员必须上场。"

迪亚斯的快速开局

埃利奥特并不是最近几周唯一给人留下印象的球员，因为新签约的路易斯-迪亚斯在利物浦也有一个强劲的开局。

克洛普在迪亚斯英超联赛首秀后对他大加赞赏，这位德国教头表示"他看起来像一名利物浦球员"，尽管到目前为止他只为俱乐部踢了三场比赛。

迪亚斯也已经给卡拉格留下了深刻的印象，这位前利物浦后卫回顾了他在球队时如何判断新签约的球员。

"看看克洛普如何迅速将迪亚斯完全融入球队，这将是一件有趣的事情，"卡拉格说道。"我相信他会得到他的出场时间，但你想有一个良好的开局，我认为，更多的时候，当我还是一名球员时，我们会很早地判断球员，你在训练中看到他们，看看那他们是如何表现的。”

"很多时候，当你看到一个顶级球员时，你立刻就会知道，或者你能看到这些迹象。我认为，如果你带来一个新的球员，但你在早期根本没有看到太多东西，或者他没有表现出任何值得你兴奋的东西，那么我认为这未来会是一个问题。即使你没有达到100%的水平，仍然有一些迹象表明一个球员有一些特别的东西，迪亚斯现在就正在做到。"

卡拉格还回想了一些也许在利物浦没有获得良好开局的球员，迪亚斯仍然很有可能需要时间来适应英超联赛的生活。

这位哥伦比亚国脚不可能马上取代萨拉赫或马内，在某些方面他可能需要耐心，但卡拉格说，他记得他的一些最成功的队友的耐心是如何得到回报的。

"有几个球员在利物浦的起步很慢，"他说道。"哈曼就是一个，最终他变成了世界足坛最好的中场球员之一，他可能是其中之一。”

"西索科，当他第一次来的时候，他发现在这里踢球很困难，但后来他与哈维-阿隆索成为了球队的真正支柱，公平地说，并没有太多的人在经历了缓慢的开局后成长为重要球员。”

"更多的时候，进来的伟大的外国球员通常是那些一鸣惊人的球员，你可以直接看到他们是一个特别的球员，所以有这样的球员总是好的。"

新的一代？

卡拉格认为，像埃利奥特、若塔和迪亚斯这样的球员可以帮助利物浦迎来新一代，利物浦在未来几年将不可避免地需要进行重建。

随着几位顶级球星接近30岁，红军已经开始为未来做准备，他们选择逐步引进替补球员，让他们在成为主力之前先做替补。

卡拉格说道："这支球队在不断发展，"

"你看到了，若塔的到来，后场的科纳特，齐米卡斯给罗伯逊施加压力。迪亚斯只有25岁，在过去的18个月里，球队正在不断发展。球队的平均年龄正在被拉低，因为这支球队的很多人已经在一起四五年了。

"他们没有变老。他们都处于职业生涯的黄金时期，但这可以很快转变。在12至18个月内，这些球员都会在30岁左右了。”

"我认为利物浦已经做了很好的交易，还有人说要从富勒姆得到卡瓦略，这是另一个年轻的球员，我希望夏天还会有另一个年轻球员加入。”

"没有剧烈的变化，但他们已经慢慢地整合了球员，所以感觉上你不会注意到有一个阵容的变化。这是最好的方式，而不是把这三名球员卖掉，然后把这三名球员直接带入球队。若塔需要时间进入首发，科纳特在推动马蒂普，我相信迪亚斯也会对马内做同样的事情。谁知道这需要多长时间，但在不久之后，他们会走在前面。”

"利物浦以一种感觉不到的方式做到了这一点，但当你看到他们所做的交易时，它真的降低了平均年龄，在18个月后，我觉得我们会看到一支不同的队伍。"