卡拉格：马内是红军30年来第一位世界级左边锋

塞内加尔国脚自加盟以来的出色表现早已打动了卡拉格，这位红军名宿甚至希望当年能够与马内一同将曼联拉下王座。

自2016年夏天来到安菲尔德，马内在进攻端一直保持着稳定的输出。从处子赛季的13粒联赛进球，到2017-18赛季的20粒，再到上赛季，22岁的塞内加尔射手的赛季联赛进球数又上涨到22粒。

卡拉格相信，马内是世界最佳左边锋之一，足以和曼城的斯特林和皇马的阿扎尔相媲美。

这位红军名宿告诉《电讯报》：“他的表现非常稳定，特别是过去12个月，在我看来，这意味着他的天赋应该得到世界级的描述。”

“作为左路攻击手，我会把马内，斯特林和阿扎尔列为目前这个位置上的世界最佳，特别是当罗纳尔多已经更多地成为了一名前锋，而内马尔自从世界杯之后就很挣扎。”

“并且我认为马内是自班纳斯之后，利物浦在过去30年迎来的第一位世界级天才边锋。”

41岁的卡拉格在安菲尔德度过了自己的整个职业生涯，他相信拥有马内这样的球员，利物浦拿到1990年以来的首个英超冠军指日可待。

“这也是为什么利物浦没法在英超争冠的最后一步上有所突破。看看其他赢得冠军的球队，他们都有一名可以在边路造成上海，一个赛季打入20球的球员。”

“我在利物浦效力的时候所有位置上的队友几乎都是世界级的，但在边路，不管左右，都没有真正的世界级大师。”

“这也是我们球队相对来说的一个弱点。我认为在2008-09赛季，我们在曼联之后屈居第二名的时候，这带来了很大不同，因为曼联有C罗和吉格斯可供选择。”

“但看到马内过去三个赛季的表现，我相信如果他当时在队中，和杰拉德，阿隆索，托雷斯在一起的话，他可以把我们推上新的高度。我们那个赛季只输了两场比赛，还比曼联少两场，但没有获得足够的胜利。”