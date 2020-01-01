卡拉格：蒂亚戈终将加盟利物浦 转会费或达到2000万英镑

这位利物浦传奇认为蒂亚戈肯定会在今夏成为红军的一员，并认为他的转会费将远低于拜仁的要价。

杰米·卡拉格表示，利物浦按照自己开出的条件签下蒂亚戈只是时间问题，这位红军传奇球星相信西班牙中场离开拜仁慕尼黑的转会费将只有2000万英镑。

这位西班牙国脚即将加盟利物浦的传闻由来已久，不过目前这笔交易依旧悬而未决。

根据报道，尤尔根·克洛普已经将这位29岁的球员确定为今夏转会的头号目标，新科英超冠军希望能够在自己的中场增加更多的技术性。

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当谈到未来计划时，蒂亚戈仍然含糊其辞，而目前他与德国豪门拜仁的合同只剩下不到12个月了。

在没有达成续约条款的情况下，外界认为他在今夏几乎可以肯定将离开慕尼黑安联球场。

拜仁上赛季在德甲、德国杯和欧冠赛场上都笑到了最后，而蒂亚戈则是他们在球场上的主力中场之一。

卡拉格相信利物浦将在未来的某个阶段与拜仁达成协议，引进这位西班牙中场，并且他相信这笔交易将以一个低于拜仁3000万欧元要价的情况下达成。

“唯一的担心是蒂亚戈的年龄，但我认为这笔签约仍然会发生。”安菲尔德传奇卡拉格告诉《镜报》。

“利物浦的阵容中已经有一些28或29岁左右的球员了，这就是为什么这笔交易必须要谨慎进行，他们的心里价位可能在2000万英镑。”

“蒂亚戈能做的，就是为利物浦的中场增加一些不同的东西。”

“利物浦现在的中场球员表现都很出色，不过他们的类型比较相似，如果有人能够更好的控制比赛节奏，踢得更有一些技术性，那就更好了。”

“我认为，这笔交易终将发生，在转会窗口关闭前。”

除了利物浦，目前蒂亚戈的老东家巴塞罗那也与他传出了绯闻，当被问到自己在拜仁的未来时，西班牙人告诉记者：蒂：“我没有跟任何人说过我要离开拜仁，你们媒体每秒都把我送到不同的俱乐部。对我来说，我的未来就是明天对阵乌克兰的比赛，我感兴趣的是明天的比赛。”