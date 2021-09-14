卡拉格：萨拉赫和C罗一样职业 他配得上涨薪

这位红军传奇相信一个已经在英超打入100球的人已经证明了他应该在安菲尔德再次获得加薪

卡拉格认为，萨拉赫是和C罗一样职业的球员，也是利物浦历史上最伟大的球员之一，他配得上得到一份丰厚的新合同。

利物浦一线队的许多球星都在最近几周签下了新合同，其中包括范迪克、阿利森、阿诺德、法比尼奥和罗伯逊，他们都将各自的未来交给了俱乐部。

萨拉赫在上一场联赛中达成了个人英超百球里程碑，据说他将是下一个续约的球员。卡拉格相信，这位埃及前锋注定会在安菲尔德的名人堂中取得一席之地，他认为萨拉赫应该得到加薪。

卡拉格告诉天空体育：“虽然利物浦这个夏天没有像其他球队一样花大钱买人，但他们已经有很多球员签了新合同。尚未续约的是萨拉赫。”

“现在，他显然想要高一点的工资，他绝对配得上，祝他好运，这是他应得的。从他来到利物浦以来所做的一切来看，他应该成为英超收入最高的球员之一，他真的应该。”

“他从来没有受伤过，年复一年他都是最佳射手，他就是这样的球员。”

“我要说点别的。当你选择你的利物浦历史最佳阵容时，有些位置你会认为是没有悬念的，例如阿兰-汉森、索内斯、巴恩斯、杰拉德、伊恩-拉什和达格利什。无论这支球队如何，你都能找到人填补所有这些位置。”

“但你从来没有想到一个能填补右路的人。当萨拉赫结束自己的利物浦生涯时，他就将处于这个位置。他将成为利物浦历史最佳阵容之一，对我来说，这是毫无疑问的。”

“当你想到前锋来到29岁或30岁时，我们谈论36岁的C罗，谈论他如何像一台机器那样照顾好自己的身体。”

“我认为萨拉赫和C罗一样职业，他会照顾好自己的身体，我认为萨拉赫还有很长的路要走，所以我只希望续约的事能尽快解决。”

“你总是在争论钱的问题，球员想要拿多一点，俱乐部想要给少一点，但这需要得到解决，因为就凭他为利物浦所做的一切，这些都是他应得的。”

2017年夏天，利物浦花了3650万英镑将萨拉赫从罗马带回英格兰足球。效力红军的首个赛季，萨拉赫打进44球，赢得金靴和PFA年度最佳球员。

在那之后，他带领球队赢得欧冠冠军、欧洲超级杯冠军、世俱杯冠军和英超冠军，以及另一座最佳射手奖。

萨拉赫至今共为利物浦出场207次，打进128球，他一直是球队的楷模。

他现在的合同将于2023年到期，但利物浦正在尽一切努力确保他留队更久一些。