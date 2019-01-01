卡拉格：若克洛普执教曼联 积分榜将大不相同
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利物浦传奇球员杰米·卡拉格表示，如果由尤尔根·克洛普执掌曼联，英超联赛的积分榜将会“非常不同”，因为曼联拥有一位“世界级的教练”，两个对手的命运将截然不同。
克洛普把利物浦变成了欧冠冠军和英超联赛冠军的挑战者，在过去的四年里，利物浦在默西塞德郡取得了令人印象深刻的进步。
相比之下，索尔斯克亚在老特拉福德却在难以激发球队的胜利和信心，人们对他在这个要求很高的位置上的长远未来产生了疑问。
考虑到克洛普在多特蒙德的成功，过去曼联曾与他联系在一起，但他在死敌那里表现出色，让他们不得不反思。
卡拉格相信如果红魔采取不同的方式来招募教练的话，事情会有很大的不同，因为克洛普和瓜迪奥拉被认为是可以提高任何一支球队的教练。
他告诉《每日电讯报》：“我两年前就写过，如果曼联任命瓜迪奥拉，他们不会等太久。同样的逻辑也适用于克洛普。如果他是曼联的主教练，今天的英超积分榜会很不一样。我们不要忘记，即使有如此巨大的进步，利物浦在2016年和2018年仍然落后于曼联。这就是为什么在所有关于老板、执行官和球探的欢呼中，最重要的人物是教练。如果做对了，其他人就会看起来更好。”
卡拉格补充道：“事实是，在现代利物浦的故事中，我们会在克洛普到来前后谈论俱乐部。在他于2015年10月亮相后，俱乐部的转型加快了。克洛普带领利物浦达到了现在的位置，他一步一个脚印地完成了一系列苛刻但现实的目标。你可以花很多时间来详细描述俱乐部老板、主席、首席执行官和招聘负责人的工作，但如果你想总结一下利物浦拥有曼联所缺乏的东西，实际上归结起来就是——世界级的教练。”