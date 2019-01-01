卡拉格：若克洛普执教曼联 积分榜将大不相同

这名前利物浦后卫表示，安菲尔德的掌门人和曼城主帅瓜迪奥拉会让他们执教的任何一支球队都更好。

利物浦传奇球员杰米·卡拉格表示，如果由尤尔根·克洛普执掌曼联，英超联赛的积分榜将会“非常不同”，因为曼联拥有一位“世界级的教练”，两个对手的命运将截然不同。

克洛普把利物浦变成了欧冠冠军和英超联赛冠军的挑战者，在过去的四年里，利物浦在默西塞德郡取得了令人印象深刻的进步。

相比之下，索尔斯克亚在老特拉福德却在难以激发球队的胜利和信心，人们对他在这个要求很高的位置上的长远未来产生了疑问。

考虑到克洛普在多特蒙德的成功，过去曼联曾与他联系在一起，但他在死敌那里表现出色，让他们不得不反思。

卡拉格相信如果红魔采取不同的方式来招募教练的话，事情会有很大的不同，因为克洛普和瓜迪奥拉被认为是可以提高任何一支球队的教练。

他告诉《每日电讯报》：“我两年前就写过，如果曼联任命瓜迪奥拉，他们不会等太久。同样的逻辑也适用于克洛普。如果他是曼联的主教练，今天的英超积分榜会很不一样。我们不要忘记，即使有如此巨大的进步，利物浦在2016年和2018年仍然落后于曼联。这就是为什么在所有关于老板、执行官和球探的欢呼中，最重要的人物是教练。如果做对了，其他人就会看起来更好。”

卡拉格补充道：“事实是，在现代利物浦的故事中，我们会在克洛普到来前后谈论俱乐部。在他于2015年10月亮相后，俱乐部的转型加快了。克洛普带领利物浦达到了现在的位置，他一步一个脚印地完成了一系列苛刻但现实的目标。你可以花很多时间来详细描述俱乐部老板、主席、首席执行官和招聘负责人的工作，但如果你想总结一下利物浦拥有曼联所缺乏的东西，实际上归结起来就是——世界级的教练。”