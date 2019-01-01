卡拉格：罗杰斯不可能执教曼联 伦敦可以考虑

这位46岁的前中卫表示，由于罗杰斯过往的经历，他没有希望在老特拉福德执教。

杰米·卡拉格认为，由于他在利物浦的历史，布伦丹·罗杰斯将永远不会执教曼联，但是这位莱斯特城的主教练将是阿森纳或切尔西的合适人选。

在2015年10月被解雇之前，罗杰斯在他执教红军的三年中，与英超冠军擦肩而过，之后红军由尤尔根·克洛普来接手。虽然利物浦在他离开后有了很大的进步，但罗杰斯在凯尔特人度过了一段成功的时光，并在今年3月接手莱斯特城后对球队产生了巨大的影响。在10场比赛后，蓝狐在英超联赛中排名第三，落后领头羊利物浦8分，领先曼联7分。

尽管他在英国足球圈中表现出色，前利物浦中后卫卡拉格认为罗杰斯在他的职业生涯中没有机会接管老特拉福德，但伦敦可能是他的最佳选择。

“利物浦是不可能的，曼联也是，因为他层是利物浦的主教练。”《每日快报》援引卡拉格的话说：“你看看阿森纳和切尔西几年后的情况，不管弗兰克（兰帕德）是否会留在那里。罗杰斯和切尔西有过联系，在青年队和预备队。这是你会考虑的两份工作，或许在国家队也是如此。”

英格兰队在索斯盖特执教的三年时间里取得了进步，这位49岁的主教练的合同将持续到2022年，但卡拉格已经将罗杰斯视为潜在的替代者。

他补充道：“谁知道加雷斯·索斯盖特会为英格兰执教多久，不管他是参加下一届欧洲杯还是下一届世界杯。我认为布伦丹·罗杰斯会被考虑，因为毫无疑问，当他在利物浦的时候，他的名字一直被英格兰提及到。这些都是他想要的工作，但是他知道在经历了利物浦的事情之后，回到英超，如果他能让莱斯特城进入前四，那他就有很大的机会。这恢复了他在利物浦最后一个赛季的信誉。”