卡拉格：穆帅的命运在赛季初已经决定

卡拉格认为穆里尼奥赛季初不断和高层还有球员爆发矛盾的事实，证明了葡萄牙教头在球队的命运早已经注定没有好结果。

利物浦名宿卡拉格表示早在赛季开始前，穆里尼奥的红魔主帅生涯就已经分崩离析。

今天，曼联官宣穆里尼奥下课，引起了激烈的讨论，目前红魔仅排名联赛第6位，比第4名的切尔西少11分，本轮他们还被头名的死敌利物浦3-1轻松击败。

卡拉格认为穆里尼奥下课只是时间问题，他说道：“我觉得大家应该想想赛季初，真的，我只是觉得无论如何，穆里尼奥下赛季也不会再是曼联主帅了，这是不可避免的。”

“他和董事会之间有很多问题，他和大牌球员之间也有很多问题，这些糟糕的关系大家都看到了。给了博格巴队长袖标，随后却又剥夺掉，从赛季初我们就能感觉到他的红魔之路可能已经快走到尽头了。”

“然后你看到球队的成绩糟糕，表现低迷，这比人们预期中的曼联差太多了。虽然这些曼联球员不是历史上最好的曼联球员，但肯定不至于踢出这样的成绩。”

穆里尼奥本赛季一直批评曼联俱乐部在转会市场上不作为，但卡拉格表示葡萄牙教头真的没有资格抱怨。

“毫无疑问，有很多关于他想要买中后卫的报道。”卡拉格说道。“我不认为球队会因为缺少一个球员就全部崩塌。”

“以前也有其他主帅错过某些球员，例如瓜迪奥拉错过了桑切斯，穆里尼奥必须向前看，并找到其他的解决办法，这才是顶级主帅的做法，别说顶级主帅了，你随便问一个主教练，他们都会说不可能得到自己想要的所有球员。”

“但曼联仍然花了很多钱，他们是全英超工资最高的球队，所以说俱乐部不支持，那是不合理的。毫无疑问，新主帅来到球队之后会想买一个中卫，我认为本赛季曼联的问题远不止缺少了一个中卫。”