卡拉格看好利物浦目标桑乔：他来英超是完美的

一名红军传奇人物对这名多特蒙德新星的未来发表了自己的看法，后者继续与回归英格兰联系在一起。

根据卡拉格的说法，桑乔将会是英超联赛的热门球员，他认为多特蒙德的球星已经证明了他可以应付最高水平比赛的压力。

桑乔在曼城青年队一路高歌猛进，直到2017年加盟多特蒙德，在那里他成为了英格兰足坛最耀眼的新星之一。

其他球队

他在多特蒙德的表现已经为他在三狮军团赢得了11次出场机会，当转会市场重新开放时，全欧洲的顶级俱乐部都在排队等待他的加入。

够力足球了解到切尔西有信心在桑乔的竞争中领先曼联，但是巴黎圣日耳曼，皇家马德里和巴塞罗那也被认为对这位19岁的球员感兴趣。

利物浦是最近与这名边锋联系在一起的球队，有报道称，由于与多特蒙德的关系，尤尔根·克洛普可能会帮助俱乐部安排一笔交易。

卡拉格称桑乔是“世界足坛最优秀的年轻球员之一”，同时也表示桑乔是英超联赛的“完美人选”。

“桑乔是目前世界足坛最优秀的年轻球员之一，尤其是当你看到他在多特蒙德的真实数据时”这位前利物浦后卫说。

“我认为他是一名渴望回归的英格兰球员，所以我认为他将是英超联赛中最炙手可热的球员。”

“他会走红吗？我想是的。这是显而易见的，看看他在顶级联赛和顶级俱乐部在压力下的表现就知道了。他踢了一周又一周，他的数据很好，他的年龄也很完美。”

多特蒙德的体育主管迈克尔·佐尔克最近坚称，俱乐部还没有收到针对桑乔的任何正式报价，但他拒绝排除这名前锋在今年晚些时候离开威斯法伦球场的可能性。

据报道，读帖对这笔宝贵的资产的估价约为1亿英镑(1.3亿美元)——卡拉格认为，无论谁想把他从这家德国俱乐部挖走，花费多少都最终会看起来“很便宜”的。

“我认为他会选择英超的顶级俱乐部，尽管这笔费用可能看起来令人眼红，但我认为随着时间的推移，这笔费用将会变得很便宜，”卡拉格补充道。“如果你把他留在你的俱乐部，你将会在10年终得到一个很好球员。”

“如果你想想斯特林在曼城的发展，你会觉得类似的事情会发生。在进球和助攻方面，他可能会成为下一个斯特林。”

桑乔在本赛季的德甲联赛中攻入12球并送入13次助攻，他将在周五对阵法兰克福的比赛中复出。