卡拉格无情点评：穆斯塔菲的英超时光已经结束

这位前红军中后卫认为德国人是后防的累赘，他不能再为枪手踢联赛了。

前利物浦后卫杰米·卡拉格认为，在枪手被淘汰出联赛杯之后，阿森纳中后卫穆斯塔菲在英超的日子已经屈指可数了。

这名德国国脚上赛季为枪手制造了一系列引人注目的失误，因此在本赛季里被埃梅里安排只在杯赛上露面。

然而，这位前瓦伦西亚球员在安菲尔德的表现并不稳定，他打进了一个乌龙球，而阿森纳也两次丢掉了两球的领先优势，总共丢了五球，并在点球大战中失利。

卡拉格认为穆斯塔菲应该永远离开英格兰顶级联赛，因为他一贯的失误会对枪手的后防产生负面影响。

“我想那些日子已经过去了——穆斯塔菲在英超踢球的日子。”卡拉格告诉天空体育。

“他只是那些(犯错的)防守者之一。当有人这样做时，别人会感到紧张。你不能踢你自己的比赛，因为你有一半的时间需要填补他的位置。”

“我认为一旦他离开，阿森纳的每个人都会更好。”

德国人在防守传中时把球打进了自己的球门，阿森纳在安菲尔德落后，但枪手随后扳平比分，并以3-1领先，但随后加布里埃尔·马蒂内利在10分钟内梅开二度。

詹姆斯·米尔纳在半场结束前将点球转化为进球，给了红军一条回到赛场的路。

当厄齐尔(本赛季第三次首发)出色的助攻安斯莱·梅特兰-奈尔斯恢复了阿森纳的两球优势时，一切逆转的希望似乎都破灭了。

然而，前枪手球员张伯伦和奥里奇在比赛开始后的一小时内做出的远距离射门将比分扳平，但是乔·威尔洛克用自己的一记远射将比分改写成5-4，比赛继续为观众带来了乐趣。

然而他们没能坚持住，这很快成为了埃梅里在阿森纳的决定性特征，因为奥里奇再次在伤停补时阶段打入进球迫使对方进入点球大战。

丹尼·塞巴洛斯是唯一一个点球被扑出的球员，后来青训球员柯蒂斯·琼斯将决胜的点球送入了对方的球门。