卡拉格：利物浦还需补强攻击线 桑乔可能是人选

这名前红军后卫希望明年夏天球队能再次豪掷，他认为克洛普应该去考虑一位多特蒙德的球员。

利物浦有望在明年夏天再次大手笔，卡拉格说，多特蒙德边锋桑乔是他们应该考虑的一个选择，以填补进攻位置。

红军目前是欧洲冠军联赛的卫冕冠军，他们希望结束本赛季对联赛冠军的30年的等待。

克洛普组建了一支明星云集的球队，萨拉赫、马内和菲尔米诺作为一个可怕的前锋组合一路领先。

尽管如此，关于安菲尔德的备选方案以及首发阵容中现有方案的深度，人们的担忧仍在继续。

卡拉格认为这个问题需要得到解决，他希望去发现这个猜测的实质，即英格兰国脚桑乔是克洛普的愿望清单上的人选之一。

红军传奇说：“我认为利物浦仍然缺少一名攻击型球员来真正支持锋线上的三个球员，并让他们几乎成为四个攻击手的前场。”

“目前，如果前三名中有一名不上场，他们之间还是有很大的区别。”

“我们在周末再次看到，当萨拉赫缺阵的时候，张伯伦在前场打了三场比赛，但是没有发挥作用。我们已经看到奥利奇——但那行不通。”

“也许有传闻说有一个人从德甲的多特蒙德来到英格兰，也许桑乔就会是利物浦在寻找的人，其他很多英超俱乐部也在追求他。”

“在过去的一月里，利物浦经常会有一些伟大的转会完成。你会想到范戴克、苏亚雷斯、阿格，他们都是利物浦的伟大球员，斯图里奇也是。

“我希望看到一名攻击型球员的到来，一名更有实力的球员，也许能在未来几个月里帮助他们。”

“我不认为这是一个克洛普真正关注的领域，但我希望这对利物浦来说是一个非常重要的夏天，尤其是考虑到他们去年夏天没有签下任何人。”

桑乔并不是最近几周唯一一个与利物浦有联系的球员。

勒沃库森的中场球员凯·哈弗兹是另一个被红军看中的有潜力的球员，这表明克洛普仍然需要找到一个合适的人来代替2018年1月转会到巴塞罗那的菲利普·库蒂尼奥。