卡拉格：利物浦买了很多中场 但亨德森仍然在踢球

这位这后卫认为一名中场大将对克洛普的事业“至关重要”，并预测利物浦将在周日战胜曼联。

杰米·卡拉格说，乔丹·亨德森对利物浦来说仍然是“至关重要的”，尽管红军“在他的位置上买了很多球员”，但这位经验丰富的中场仍然占据着他的位置。

近年来，克洛普得到了像张伯伦、凯塔和法比尼奥这样的球员。亨德森有时会被换下，同时他的角色也会被调整，但他会继续带上队长袖标填补空缺，并有固定的上场时间。

卡拉格对此并不感到惊讶，他认为这位英格兰国脚是英超联赛中最被低估的球员之一。

红军传奇告诉天空体育亨德森：“他是至关重要的。很多时候他在克洛普手下都被质疑，他应该得到一场常规的比赛吗？他应该当队长吗？但所有这些顶级教练都选他上场。”

“我和他共事过，所以我很清楚乔丹的能力，以及他在更衣室里的样子。对于一个主教练来说，让他在更衣室里是一件很光荣的事，他每天都为球队树立榜样。”

“利物浦在克洛普手下在中场位置上买了很多球员，他仍然在踢球。这说明了一切。”

亨德森是利物浦场上的关键，卡拉格承认克洛普是一个启示。

他补充道：“他现在是一个特别的教练，我认为他和瓜迪奥拉是世界上最好的两个顶级教练。他们看起来将主宰英格兰足球。”

卡拉格希望利物浦能够证明自己比老对手曼联更强大，因为现在“两家俱乐部之间有一条鸿沟”。

他补充说：“我认为索尔斯克亚不像穆里尼奥那样务实，所以我不认为这是一场摆大巴的比赛，我认为曼联的战术和去年12月对阵曼城时的战术很相似，踢得很靠后，并试图抓住反击机会。他们在那一天的表现绝对是毁灭性的，如果他们有类似的表现，利物浦可能会有大麻烦。”

“但是这两家俱乐部之间有一条鸿沟，如果利物浦的表现接近他们的能力，他们将会脱颖而出。”