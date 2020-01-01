卡拉格：利物浦不买超级球星 而是制造超级球星

这名前红军后卫赞扬了利物浦在转会市场上发掘人才的能力，并将其带到更高的高度。

杰米·卡拉格认为，利物浦“不是在买超级球星，而是在制造超级球星”，红军在穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内和安迪·罗伯逊身上发现了其他人可能错过的价值。

红军继续朝着英超冠军进军，周六他们以1-0击败托特纳姆热刺，取得了本赛季21场比赛的第20场胜利。

现在的欧洲冠军已经达到了惊人的稳定性水平，近年来成功的引援带来了丰厚的回报。

前红军球星卡拉格对此表示了敬意，他告诉天空体育：“这并不是说利物浦只是买了一些有这种特殊能力的球员，没有人会注意到他们。”

“罗伯逊来自赫尔城，维纳尔杜姆随纽卡斯尔降级，萨拉赫曾效力切尔西，马内曾效力英超……他们不只是去世界上最好的俱乐部买最好的球员。”

“购买球员是可以的，但这是你如何对待他们的问题。有时我们会忘记这一点。一旦你有了这样的球员，你就必须提高他们，而尤尔根·克洛普作为教练的工作可能没有得到足够的信任。”

“利物浦不是在买超级巨星，而是在制造超级巨星。”

在发现并释放了潜力之后，利物浦现在不仅被认为是英格兰最好的球队，而且是地球上最好的球队。

卡拉格补充道：“他们在比赛中看起来很舒服，他们1-0领先后做回他们自己。”

“当克洛普在场上的时候，他们是一支令人激动的球队，但是现在他们是最好的球队。他们总是在比赛中做得足够多，在大型比赛中他们是最好的。”

“我们知道他是一个顶级教练，但我以前不认为这几年球队的发展是可能的。他们是世界上最好的球队。”

利物浦将有另一个机会来证明他们的统治地位，周日他们将回到英超赛场，主场对阵老对手曼联。