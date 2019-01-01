卡拉斯科归队训练 一方内援引进已有明确目标

大连一方在马贝拉的冬训，已经持续了将近两周时间，目前卡拉斯科已经开始跟随队冬训。在引援方面，据《大连晚报》报道，内援方面一方已经有了明确的目标，如果一切顺利的话，在马贝拉期间可能就会有新面孔出现，至于外援，则还需要参考教练组的意见才能最终敲定。

大连一方在马贝拉的冬训，已经持续了将近两周时间，目前卡拉斯科已经开始跟随队冬训。在引援方面，据《大连晚报》报道，内援方面一方已经有了明确的目标，如果一切顺利的话，在马贝拉期间可能就会有新面孔出现，至于外援，则还需要参考教练组的意见才能最终敲定。

一方在马贝拉的训练除了体能储备之外，技战术方面的训练内容在逐步增加。从最近几天的训练来看，应该说强度还是非常大的，不过在教练组的带领下，球员们还是非常投入，都希望用表现打动教练组，争取在新赛季有更多的机会。

在引援方面，一方其实很早就展开了相关工作。按照一方的思路，内援不会一下子用满五个21岁以上球员的名额，而是留一个给二次转会，至于位置，首选将是中后卫、边后卫和中场中路的球员。

这些目标球员，有的处于当打之年，属于来之能战的类型；有的则兼具实力和潜力，属于着眼于未来的类型，所以在哪个位置上引进哪名球员，还需要通盘考虑。至于外援，则还需要在教练组充分了解球队的情况之后，再决定在哪个位置上进行引进。以中超的现状，相对于内援，外援的引进会容易一些，而且选择面也更大。据了解，除了实力之外，一方希望外援的年龄不要太大，这样可以保持稳定。