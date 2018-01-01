卡恩：门将是阿利森优秀 但求球队是拜仁更强

这位传奇门将认为红军门将比他在欧冠16强中所要遇到的对手的表现要好。

卡恩表示，利物浦门将阿利森被认为在世界排名中领先拜仁慕尼黑球星诺伊尔。

红军在这个夏天耗巨资寻找一名出色的球员，以填补安菲尔德的漏洞。

克洛普这笔6500万英镑（8100万美元）的投资得到巨大回报，阿利森对于利物浦目前登上英超联赛榜首以及闯进欧冠16强发挥了重要作用。

与拜仁在欧洲赛事的强强对话中，他需要做的还不止这些。在这场比赛中，他将与近些年来被号称为世界最优秀的门将诺伊尔展开正面较量。

当被要求在阿利森与诺伊尔之间选择时，拜仁兼德国国家队传奇卡恩告诉够力足球:“现在是阿里森，他在世界杯上证明了他是一位世界级的门将。”

“自从诺伊尔从伤病中恢复后，他并没有表现得像以前那样好。我认为有两件事稍微打乱了他的节奏：世界杯过早出局以及伤病。”

“作为一名球员，你知道这并不容易：‘如果我的脚再出问题，那可能影响我的职业生涯’。”这些都是心理因素在起作用，他必须对自己的身体充满信心，然后很快就会恢复到原来的水平。”

诺伊尔的状态反映了拜仁近来的整体状态，但卡恩相信，一支经受着不同寻常的国内联赛考验的球队，将会享受与英超对手在欧洲大陆的交锋。

关于与利物浦期待已久的对阵，他补充说道：“对于拜仁来说，这绝对是完美的。这就是他们所需要的，他们想挑战最好的球队，而在德甲，他们在过去的几个月里已经遭受了足够的痛苦。”

“拜仁向来都有赢得欧冠的实力。尽管如此，上个赛季克洛普和利物浦一起进入了决赛，他们有许多优秀且速度飞快的球员以执行克洛普的高压迫和快速转换的战术体系。他们能成为英超联赛的领头羊并非巧合，这是拜仁最难应付的对手之一。”

拜仁和利物浦都渴望在本赛季再次挑战欧洲冠军，但是卡恩相信法国和意大利的豪门将更加热门。

当被问到他最看好的球队时，这位在2001年举起过欧冠冠军奖杯的门将说:“巴黎圣日耳曼是一支在过去几年里受到最多教训的球队。”

“但要赢得冠军联赛，你需要的不仅仅是一支价值15亿的球队，而是你需要有赢得这个奖杯所需要的经验，球员必须在最重要的时刻保持最佳状态。”

“我们看到过瓜迪奥拉所带领的拜仁有过这样的表现——他们踢出梦幻般的足球，但是在半决赛就出局了。这与巴黎圣日耳曼相似，如果他们从中吸取了教训，他们就应该做好准备。”

卡恩补充说道：“还有尤文图斯。他们是一支防守非常出色的球队，有很多让你觉得棘手的球员。他们有C罗，他给俱乐部带来了特殊的氛围，只要他上场，就可以提升其他队友的表现。”

“当然我们必须要说巴塞罗那，我认为皇马无法再赢得冠军了。如果他们连续第四次赢得这个冠军了，我就无话可说了。”

“拜仁已经证明了他们在欧冠无所不能。当然这要看对利物浦的比赛了。”