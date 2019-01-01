卡恩：科瓦奇在多重困难下控制住了局面

在接受够力足球专访时，这位传奇队长对于拜仁这个赛季的结局给出了自己的看法。

在上周日战胜法兰克福之后，拜仁在最后一轮终于顺利卫冕了德甲冠军。而这场比赛意味着荣誉，也象征着告别。效力拜仁12年的里贝里和效力10年的罗本，都将在帮助拜仁打完德国杯决赛后，告别安联球场。

作为昔日拜仁的铁血队长和功勋名宿，在2008年退役前，卡恩曾与里贝里一起为南部之星捧起了沙拉盘。而2013年，正是罗本在最后时刻的绝杀，才帮助拜仁继卡恩经历过的2001年之后又一次加冕了欧冠冠军。

对于这对伟大的边翼组合，前德国国门最近在接受DAZN和够力足球采访时，也送上了自己的敬意。

卡恩说道：“（罗本）是拜仁传奇。他打入了很多关键进球，在拜仁的独一无二的成功中扮演了重要角色。他帮助俱乐部拿到了德甲7连冠，当然还有2013年的欧冠比赛，这份荣誉比其他冠军更加珍贵。”

“（里贝里）也和罗本拥有同样的能力，也许他更爱玩一点，但技术也更好一些。我认为拜仁会想念他们两个，不仅仅是因为他们的能力，更是因为他们的品格。”

下赛季的安联球场将再无法见证罗贝里的两翼齐飞，但年轻的法国人科曼与德国人格纳布里已经成为了拜仁边路新的希望。

对于他们是否能继承罗贝里的衣钵，卡恩继续说道：“格纳布里的进步非常令人兴奋。刚开始，他并没有那么显眼，而现在，他已经打出了自己的风格，开始一步步进入首发名单。科曼也是一样，如果在你之前有罗贝里这样的顶尖球员，有时候你的确很难在他们的影子下打造自己的影响力。随着罗贝里的告别，格纳布里和科曼将感受到责任。这会帮助他们更进一步。. ”

虽然在最后一轮德甲比赛前，够力足球层叠得到消息称不管拜仁最后能否夺冠，现任主帅科瓦奇都将即刻下课。但随后这一说法被现实所反驳。但上任以来一直饱受非议的前法兰克福主帅的确多次被外界质疑是否有能力执掌德甲巨人。

对此卡恩表示：“科瓦奇遭遇了非常困难的局面。像罗本和里贝里都已经到了这个年纪。而在此之前，德国队在俄罗斯世界杯灾难性的小组赛出局，又让国家队球员对于比赛失去了热情。当时还有伤病以及其他的教练选择。这样的情况很不好控制。但事实是，科瓦奇带领球队赢得了德甲冠军，并且也将赢得德国杯冠军。如果你能看到最终的结果，肯定一切顺利。”

当地时间5月25日，拜仁将与莱比锡展开德国杯决赛的较量，科瓦奇的球队将争取在本赛季达成国内双冠王的成就。