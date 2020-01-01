卡恩：努贝尔将在诺伊尔身后学习与发展

这位俱乐部传奇人物暗示，下赛季从沙尔克04加盟而来的年轻门将不会成为球队在门将位置上的第一选择。

根据卡恩的透露，曼努埃尔·诺伊尔将在下赛季继续担任成为拜仁慕尼黑的一号门将，并帮助年轻的努贝尔继续成长。

诺伊尔的现有合同将在2021年到期，有报道称他与拜仁的续约谈判暂时陷入了僵局，因此许多人认为这为德国国门可能会在本赛季结束后离开慕尼黑安联球场。

拜仁已经和努贝尔签订了一份5年的合同，这名沙尔克门将将在夏窗自由转会到安联球场。

其他球队

然而，拜仁董事会成员、前门将卡恩希望努贝尔在下赛季担任球队的替补门将，因为他预计诺伊尔将继续在一段时间内保持最高水准。

“总的来说，我已经证明了，门将踢到很大年纪，但保持高水平是一个巨大的挑战。”38岁才退役的卡恩告诉《体育画报》。

“签下亚历山大努贝尔让我们得到了一个非常有天赋的门将，他有机会在诺伊尔身后学习和发展。没有多少人有机会每天与世界上最好的门将一起工作。”

虽然2019- 2020赛季因新型冠状病毒疫情而暂停，但有消息称，拜仁将在下赛季之前就制定好转会计划。

球队临时主帅汉斯弗里克在前一天表示，他认为教练应该有权否决俱乐部经理提出的转会方案，因为有人认为他与体育主管哈桑·萨利哈米季奇在拜仁的转会计划上存在分歧。

卡恩也谈到了这个问题，他承认这很重要，为了进一步增强球队，拜仁上下需要朝着同一个方向前进。

他补充道:“当然，教练是转会计划中非常重要的因素。萨利哈米季奇, 弗里克和我就这个和其他的话题进行了深入的讨论和协调。教练能够、也应该提出自己的想法。”

拜仁在25轮联赛过后以4分优势高居积分榜榜首，现在他们正朝着德甲八连冠的目标迈进。

德甲联赛原计划在4月30号恢复，但目前还不确定人们届时能否摆脱新型冠状病毒疫情的影响，这场危机给全球体育运动的日程造成了严重干扰。