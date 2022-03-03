卡娜-索尔斯克亚：想靠自己成名的曼联年轻前锋

那是一个寒冷的一月下午，布里奇沃特联队的主场里出现了一个著名的面孔。

俱乐部在女子足总杯中抽到了曼联，在比赛进行到第88分钟时，曼联女足换上了一名球员，她的名字令人感到熟悉，与看台上一位看着她踢球的人同姓，她就是卡娜-索尔斯克亚，这位18岁的前锋在她的父母奥莱和西尔耶面前完成了自己的一线队首秀。

虽然她的父亲在去年11月底离开了曼，但此后卡娜为曼联女足青训队登场的每场比赛，他都会出席。

尽管如此，卡娜能在2022年初完成一线队首秀，并不只是因为她有一个著名的姓氏。

本赛季，她在U21梯队的14场联赛中打进14球，加上在曼联5-0阿斯顿维拉的比赛中的一击，她能完成一线队首秀是实至名归的。

主教练马克-斯金纳在她的首秀后告诉记者："姓氏不是卡娜的象征，这是她在对阵维拉的表现后应得的，恭喜她。”

"很明显，她有一个著名的父亲，但她想以自己的方式成名。”

卡娜在足球领域的第一步可以追溯到与她父亲相同的地方，在挪威西海岸小镇克里斯蒂安松的业余俱乐部克劳森根。

事实上，她是该俱乐部第三个加盟曼联的球员，门将奥罗拉-米卡森也在2019年与曼联签约过一年。

曾效力于利物浦、托特纳姆和阿斯顿维拉的埃温德-莱昂哈德森是该俱乐部的另一个著名青训，曾在温布尔登踢过英超联赛的特朗德-安德森也一样。

"我们很有组织，一直有很多有才华的教练和主帅，所以这是一个非常好的俱乐部，"主席约翰-马里乌斯-戴布维克告诉够力足球。"我们拥有非常伟大的遗产！"

戴布维克非常了解克劳森根的成功故事，他已经在俱乐部大约15年时间，他的女儿在青年队和卡娜一起踢球。

他也是球队的助理，他笑称卡娜在刚学会跑的时候就加入了球队。

"我们很早就清楚，卡娜有特殊的天赋，她已经是一个知名的射手，当然她的球队也受益于此。她一直非常善于盘带。从早期开始，她就可以过掉两三个对手，然后进球。”

"当然，当你有一个著名的前锋作为自己的父亲时，他一定对她的发展和她如何磨练技能有很大的影响，那是肯定的。”

"她有引人注目的方式来训练和发展她的技术能力，这是她年轻时最重要的资产。”

"作为一个俱乐部，我们想说，我们为代表卡娜感到非常自豪和高兴。"

卡娜年少时经常在4-4-2阵型中踢前锋，现在她已经过渡到边路位置，但并没有失去她在门前的高效。

"她所拥有的——我想确保奥莱将这些家庭秘诀传递下去——是美妙的终结能力，"斯金纳在本赛季初说道。"她在禁区内有一种冷静，并能找到正确的空间来完成射门。”

"我们需要给她增加的只是比赛的速度，例如什么时候冲击对方身后？什么时候暴露对手后防线？什么时候将球控在脚下？这是将她加入到这种更快节奏的比赛中，因为她可以从边路制造威胁，但我认为她有能力在禁区内完成进攻。”

"她是一个相当安静的人，我认为这只是需要一点时间，让她熟悉环境，并信任和相信自己。"

在戴布维克记忆中，卡娜也有着和斯金纳所描述的类似的个性，他称卡娜从来不会小题大做。不过，她的名字肯定会吸引很多人的注意，因为她希望在曼联留下自己的痕迹。那么，曼联将如何处理这个问题？

斯金纳说道："根据我对卡娜的了解，她是一个非常职业的人。我想做的是确保我带出她心中的这种个性，我们都知道她有这种个性。”

"我们正在努力为每个年轻人进入一线队找到合适的时机，但她有出色的家庭背景，在她的团队里有伟大的人在支持她。随着时间的需要，随着她越来越接近一线队，我们会正确有效地去平衡它。"

18岁的卡娜已经创造了历史，成为第一个为曼联效力的父女二人组的一部分。

下一步是什么？这将会是令人兴奋的发现。